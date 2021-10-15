海關發現228噸未申報澳洲龍蝦值1.8億元　搜龍蝦進口商拘7人

繼去年10月及11月，中國對澳洲龍蝦實施龍蝦新檢疫規定後，再加上澳洲停止向中國輸出龍蝦，疑有不法集團覺得有利可圖，因此繞道香港，將澳洲龍蝦以走私方式偷運至中國。香港海關與國家海關總署緝私局、廣東海警局、深圳海關緝私局以及拱北海關緝私局於今年7月至9月期間展開代號「JL」的聯合反走私行動，打擊跨境走私龍蝦活動。

行動共偵破3宗海上走私龍蝦案件，拘捕13名懷疑涉案人士，並檢獲共約5,300公斤來自澳洲的懷疑走私龍蝦，估計市值約420萬港元。海關又突擊搜查全港多家涉嫌故意虛報或漏報澳洲龍蝦進口量的進口商，拘捕了7名懷疑主腦，並發現未有申報的澳洲龍蝦多達228噸，市值高達約1.8億港元。



「新檢疫規定」後本地龍蝦進口量激增 海關指不尋常

海關指，本土的龍蝦進口量在龍蝦新檢疫規定後有大幅度提升，由每月120公噸上升至260公噸，亦發現年初起從事澳洲龍蝦的進口商由50間增至80間，而且部分故意虛報或漏報進口龍蝦數量，其中大部分是沒有實業的空殼公司。海關發現數字不尋常，遂展開深入調查。港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸指，為有效堵截走私龍蝦的源頭，香港海關於10月12日突擊搜查全港多家涉嫌故意虛報或漏報澳洲龍蝦進口量的進口商，搜查10間的本地進口商，拘捕了7名懷疑主腦，全部為公司董事，案中未有申報的澳洲龍蝦重量高達228公噸，市值約1.8億港元。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍講解走私集團的運作模式，指走私集團會先在澳洲空運龍蝦到港存倉，待時機成熟時，會將龍蝦偷運至岸邊，如長沙灣或大澳碼頭，再以漁船及快艇高速偷運到內地，包括到深圳或廣州的機場或水產市場，再以空運或陸路分派到各地買家。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍。（蔡正邦攝）

有走私集團遭重創後 改變偷運策略

有組織罪案調查科特別調查組指揮官黃貞富形容，行動共搗破兩個走私集團，他們採用的路線及手法完全不同。其中一個走私集團先把龍蝦運至長沙灣碼頭，假扮本地出售，再靜候到深夜時分，把龍蝦放上漁船偷運至內地。他們先經大嶼山南部，再在粵港分界線海域把龍蝦轉移至另一架漁船，最終被廣東海警局截停，在船上搜獲市值170萬港元的澳洲龍蝦。該集團遭重創後改變路線，由長沙灣碼頭運送至香港西部水域後，再以高速快艇在國際機場三跑水域走私龍蝦至內地。

黃貞富指，另一個走私集團更「狡猾」，他們利用大澳較偏僻及接近粵港分界線的地理優勢走私，並採用高速快艇，海關終在9月成功堵截集團，在船上搜獲市值110萬港元的澳洲龍蝦。行動共偵破3宗海上走私龍蝦案件，拘捕13名男子，年齡介乎25至61歲，並檢獲共約5,300公斤來自澳洲的懷疑走私龍蝦，估計市值約420萬港元。

中港兩地龍蝦每公斤價錢相差1200元

李艷萍提到，內地實施龍蝦新檢疫規定後，再加上澳洲停止向中國輸出龍蝦後，中國市場對澳洲龍蝦需求大，對比香港的澳洲龍蝦約為每公斤高達800港元，中國市價曾高至每公斤2,000港元，亦有增值稅。有走私份子不惜鋌而走險去賺取差價。她指出，走私的澳洲龍蝦並沒有進行合適的冷藏，而且沒有通過檢疫，衛生情況令人擔心，食用走私的澳洲龍蝦會對健康構成高風險。