大浪灣衝浪漢紅旗下出海被困石灘　直升機拯救　兩日四宗

白浪滔滔的港島大浪灣泳灘再遇險情，一名男子今（17日）午在港島大浪灣泳灘，未有理會泳灘正懸掛紅旗，出海滑浪，結果遇上大風浪被捲往離岸400米的石灘上，救生員前往拯救亦遇險雙雙被困，消防船到場因大浪關係無法靠近，需政府飛行服務隊直昇機協助，最終兩人獲救脫險，今次已是大浪灣兩日來第四宗同類事件。港九拯溺員工會發言人胡啟榮呼籲滑浪人士注意安全，法例上大浪灣禁止滑浪，環境上亦不宜進行滑浪活動。



飛行服務隊人員將被困人士救走。（蔡正邦攝）

滑浪人士及救生員被困石灘上，需要飛行服務隊人員協助。（蔡正邦攝）

中午12時20分，一名男子滑浪期間被巨浪捲往離岸400米遠的石灘，一名救生員見狀前往救人，他攀爬岩石兼游泳才到達石灘，救生員欲帶走事主時，巨浪洶湧拍岸，兩人無法離開，於是報警求助，三艘消防船趕抵，卻因太大浪無法靠近，改由飛行服務隊直昇機吊走二人。

現場所見，大浪灣驚濤駭浪，白頭浪滔滔不息，泳灘掛起紅旗，泳客約百人，岸上聚集大批人觀看救援人員救人經過，疑受事件影響，未見再有人滑浪，但當救援人員離開，又見衝浪人士滑浪。翻查資料，今晨9時許，康文署已宣布，由於大浪關係，大浪灣等泳灘已懸掛紅旗，提醒市民勿在該處游泳。天文台表示，今日吹清勁偏北風，離岸及高地吹強風。

+ 2

工會：兩日四宗 救生員疲於奔命

港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，今晨大浪灣吹大風，猶如三號風球，不單游泳危險，出海衝浪更是「搵命搏」，昨天已發生三宗滑浪人士被困石灘事件，連同今午一宗共四宗，他坦言同類事件見怪不怪：「以前都成日發生，但冇人講，所以大家唔知」，他承認連日多宗拯救滑浪人士事件，救生員疲於奔命，但他們職責所在不能見死不救，而在救人期間因環境惡劣，大浪不斷打來，他們冒上不少風險。

胡啟榮補充說，《泳灘規例》說明，大浪灣泳灘純游泳地方，不得進行滑浪，惟泳客視若無睹，亦無人執法，加上疫情關係，市民不得外遊，多了市民參與滑浪活動，有關意外亦隨之增加。