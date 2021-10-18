賊人油尖旺區偷醉客信用卡　狂碌逾30萬元　重案組拘兩巴漢

盜竊集團在油尖旺一帶酒吧區向途人下手，偷取受害人身上信用卡等財物後，隨即到附近便利店進行交易，購買點數卡及增值等。油尖警區重案組經調查後，昨拘捕2名巴基斯坦籍男子，發現案件涉及至少56宗非法信用卡交易，涉款約30萬元，其中單一案件最大損失達9萬元。



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今年9月至10月，油尖警區共接獲4宗同類型發生在周末的盜竊案，報案人指在油尖區及旺角區被偷去財物，其後發現信用卡被盜用。

油尖警區重案組女督察張美欣今（18日）晚在記者會講述案件指出，當中賊人在街上尋找獵物，特定於油尖及旺角區的酒吧區，專向有醉意或正在休息的途人下手，偷取受害人貴重財物，包括銀包、手提電話、銀行卡及信用卡。

賊人得手後會去九龍區其他的便利店進行交易，主要購物點數卡或進行增值等，以換取快錢圖利，每宗交易涉及損失約數百元至數千元不等。

經深入調查後，油尖警區刑事部鎖定涉案集團骨幹成員，並於昨日（17日）展開拘捕行動，在九龍城區和油尖區拘捕2名巴基斯坦籍男子（分別30及37歲），涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產。兩人被捕時正在便利店進行交易，警員亦起回一名受害人被盜去的信用卡。

調查顯示，涉案集團涉及最少56宗案件，涉案金額超過30萬元，其中單一案件最多損失為9萬元，同樣是在便利店購買點數卡及進行增值。所有被捕人現正被扣留調查。其中被捕的37歲男子將被控各一項盜竊罪及以欺騙手段取得財產罪，案件明天（19日）上午於九龍城裁判法院提堂。至於前日（16日）退休警務處助理處長鄔達士（Kevin Woods）於尖沙咀街頭被盜財物一案，據悉今次被捕兩人與該案無關，警方仍在追緝在逃疑人。