無綫電視報警　稱遭無差別網絡欺凌　網民呼籲抵制胡鴻鈞演唱會

電視廣播有限公司（TVB）代表就網絡欺凌，今（19日）早約10時半在立法會議員謝偉俊部同下，前往灣仔警察總部報案。TVB高級知識產權執法顧問關煜群表示，近期發現再有網民在網上煽動他人對無綫作出抵制，對該台客戶及藝員作出無差別網絡欺凌，包括滋擾、威脅及恐嚇，造成精神傷害及經濟損失，亦對香港營商境造成破壞，構成香港不穩定，為保障客戶及藝員不再攻擊，今日向警方報案，希望執法部門作出相應的行動，令香港營商環境得以保持，從而令香港達到穩定狀態。

據了解，胡鴻鈞下月在九展開演唱會，主辦單位近日於TVB落廣告，有網民呼籲抵制演唱會及留下恐嚇性說話。關煜群稱：「基本上呢啲行為係每日都發生，如果你話幾多單，基本上我覺得係數以千或數以萬計。」他估計數以百計的客戶及藝員受到影響。



胡鴻鈞將於下月舉辦演唱會。

早於去年4月3日，TVB及東方報業發表聯合聲明，稱在網上討論區及社交平台經常出現大量語言煽動或教唆他人犯法或進行暴力行為，希望警方盡快調查。同月底，警方拘捕2男1女，涉嫌針對本港2間傳媒機構作出恐嚇言論，並煽惑他人傷害機構的記者及破壞攝影器材，亦有人在未經授權下取用廣告商的商業資料，並有組織地以威嚇手段向廣告商施壓，脅迫他們停止在該機構刊登廣告。

去年9月15日，警方拘捕一名25歲TVB製作人員，警方表示，有人以職務上便利，在網上討論區上散播煽動他人進行刑事毀壞言論，包括破壞港鐵設施及放火燒毁某電視台器材，亦煽動他人滋擾及攻擊該電視台藝人及客戶。

今年7月28日，警方拘捕兩名別18歲及26男子，分別涉嫌「串謀刑事恐嚇」、「煽惑他人參與非法集結」；「煽惑他人有意圖而傷人」及「煽惑他人襲擊致造成身體實際傷害」。警方表示，發現有人持續於不同社交平台發布大量帖文，企圖誣衊一間傳媒機構，另外又以威嚇手段向不同廣告商施壓，意圖脅迫廣告商停止於該傳媒刊登廣告，目的為帶來其名譽及經濟損失，又指有人曾於網上發布煽他人參與非法集結、及煽動暴力，包括意圖煽動他人襲擊該傳媒職員、警員及其家屬。