警方食環搗落馬洲無牌冷凍倉　再檢破紀錄逾20億元凍肉　拘一人

水警女高級督察林婉儀上月底在屯門沙洲追截走私大飛不幸墮海殉職後，警方近期大舉掃蕩走私活動，繼早前聯同食物環境衞生署搗破位於龍鼓灘貨櫃場的走私集團凍肉倉庫，檢獲近年最大宗總值逾5億元凍肉，昨日（18）元朗警區聯同食環署，再在落馬洲米埔隴路搗破一個佔地約20萬尺的無牌冷凍倉庫，檢獲超過5,000公噸凍肉，估計價值逾20億元，並拘捕一名男子，涉嫌經營無牌凍房。



元朗警區刑事總督察連健德今（19日）下午交代案件，指警方早前收到情報，有人涉嫌違反《食物業規例》，無牌經營凍房。警方經深入調查後，昨日早上聯同食環署採取行動，突擊搜查米埔隴路105號一個佔地約20萬尺的貨櫃場，在場內搜獲超過200隻俗稱凍櫃、具冷凍功能的貨櫃，並在該批凍櫃內檢獲不同種類的凍肉。

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食環署職員經調查後，以涉嫌經營無牌凍房罪名，拘捕貨櫃場一名男董事。被捕人是34歲姓王本地男子，相信有黑社會背景。涉案檢獲的凍肉，主要為食用肉類，包括豬、牛、羊和動物內臟等，由於涉案貨櫃數目及凍肉眾多，食環署職員目前仍在進行檢查及點算。

據初步檢驗，每隻貨櫃約載有25公噸凍肉，估計市場價值約800萬至1,000萬元。連健德續稱，相信涉案貨櫃場由今年6月開始經營，以逾200隻凍櫃均截有凍肉計算，估計涉案凍肉超過5,600公噸，市價逾20億元。

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警方指，案件可能因疫情下封關情況，不法之徒將相關凍肉儲存在類似貨櫃場內，犯案動機仍在調查，不排除涉案凍肉來自走私，但暫未有證據顯示是走私肉類，將是稍後跟進調查方向之一；相信是次聯合行動已搗破一個較大規模經營無牌凍倉的團伙。

食環署元朗區署理衞生總監廖國偉稱，經點算的肉類和內藏方面，約有70公噸沒附載衞生證明書。他指調查發現涉案凍肉儲存情況適當，但被發現沒衞生證明的肉類會被鎖毀。至於涉案凍肉來源及去向仍在調查中，相信來源地包括德國、智利及澳洲等，暫未發現流出市面。