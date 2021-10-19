藍田興田邨發生2歲男童險墮樓案，香港01記者接觸到事主一家，憶述事發驚險一刻。外婆表示，俾佢嚇餐死！孫兒幸運逃過一劫，明日會立刻找技工封窗花，免生下次意外。



男童祖母憶述事發一刻。（林振華攝）

泰籍外婆憶述經過時猶有餘悸，她說「好驚」、「佢未死，我就嚇死！」。她指當時外孫在床上，懷疑攀爬時，側側身鑽出窗花縫，家人未能察覺。

幸好窗外設有一個晾衫架，外孫身軀卡住，上半身手臂就抓住欄杆，窗外傳出街坊呼叫「嗌救命」，引起屋內人注意，男童母親立即衝入房間，始發現兒子身陷險境，立即伸手捉住兒子手臂，抱回屋內。

外婆又表示，明日會立刻找人封窗花，恐防發生下次意外。她又說，外孫屬早產嬰，反應較同齡幼童遲緩，仍處於牙牙學語階段，未學懂說話。因而在窗外懸掛期間，都沒有大聲呼叫。

事發今日（19日）下午4時許，藍田興田邨恩田樓4樓外牆，一名2歲姓黃男童從窗口探出窗花外，一個不慎，整個身都晃在窗花外，危聳窗邊晾衫架上吊吊揈，屋內家人經樓下熱心街坊大嗌提醒，及時發現，從窗花扯回男童回屋內。男童被送往聯合醫院接受檢查，警方正調查事件。

警方翌日（20日）拘捕男童36歲母親，涉嫌對所看管兒童或少年人忽略，現已獲准保釋。。據了解，人員檢查屋內窗框，發現均有正確安裝窗花，相信男童是從窗花縫較大的隙罅跌出窗外。

▲▲▲今日下午驚險一刻▲▲▲