珠海公安水警船追截走私艇　誤闖香港水域大澳擱淺

警方昨晚（18日）接報於大澳南涌村石灘有兩艘快艇擱淺，到場調查發現原為一艘屬於珠海公安水警船隻，在內地水域追截一艘懷疑走私快艇時，意外進入香港水域，船上4名公安水警無受傷，懷疑走私快艇人士則逃去。警方指，另外一艘珠海公安水警船曾到場救援擱淺船隻。

警方指，涉事的兩艘公安水警船隻已於同日晚上返回內地，警方其後於大澳南涌村山邊拘捕一名46歲內地男子涉嫌非法入境，並扣查該艘快艇。



警方指於昨午約5時45分接獲途人報案，指發現兩艘快艇在北大嶼山分區大澳南涌附近石灘擱淺。警方人員接報到場調查，得悉有珠海公安水警人員於較早前在內地水域展開反走私行動，追截一艘涉嫌參與走私活動的快艇時，為顧及人員和船隻的安全，意外進入香港水域，該艘載有4名珠海公安水警人員的船隻，連同涉嫌走私的快艇其後在南涌附近擱淺，而快艇上的一名內地男子則逃去無蹤。警方指，珠海公安水警另一艘水警船隻期間到場救援擱淺船隻。

警方表示事件中沒有人受傷，而涉事的兩艘珠海公安水警船隻已於同日晚上返回內地。香港警方其後於昨晚約9時25分在大澳南涌村山邊截停一名46歲內地男子，他涉嫌非法入境被捕，現正被扣留調查。警方表示會繼續向珠海公安了解事件經過。

水警女高級督察林婉儀於上月尾在反走私行動中墮海殉職，3名水警亦受傷。粵港警方立即聯手打擊走私活動。消息指，因海上走私活動猖獗，香港警方及內地公安等執法部門近期聯合打擊走私活動，是次行動由珠海公安負責。香港警方於9月動員逾6千警力，打擊海上走私活動及堵截黑社會收入來源的大型行動，拘捕最少40人涉及走私罪行。

廣東省公安其中一項「清灣行動」由10月1日至7日持續進行，廣東省公安機關、廣東海警機構等，集中打擊高速快艇（大飛）走私違法犯罪活動，並對準打擊走私集散地、裝卸區及中轉地等。行動期間，共破獲55宗涉走私團夥案件，拘捕353名犯罪嫌疑人，查獲860艘大飛等非法船舶，清查非法船舶藏匿點、上岸點1413次，查處49間非法船廠、62個非法冷庫及交易場所，扣查進口發動機、車輛、凍品、油品以及一批違禁品。