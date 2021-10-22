西九賭場以靚女荷官、茶煙飯全包宴吸客　警拘137人最細16歲賭客

西九龍區以賭場式經營的德州撲克或真人派牌百家樂非法賭場有上升趨勢，不法分子在社交媒體招客，以「一流地段」、「靚女dealer（荷官）」、「茶煙飯全包宴」、「有的士錢」等吸引年輕客人，並會提供賒數服務及售賣大麻。有年輕人誤以為此類賭場較高級及安全，最多只會被罰犯聚而成為賭客，更有年輕人在賭場內被不法分子利誘作詐騙、販毒等犯罪行為以賺快錢。警方展開為期三個月臥底行動，兩星期前收網，至昨日共搗破9個非法賭場、2個詐騙集團及2個販毒集團，合共拘捕137人，其中17人未滿20歲，部分人是學生。據了解，黑幫「和勝和」有份操控非法賭場。



警方發現西九龍區以賭場式經營的非法賭場有上升趨勢，遂展開臥底行動，拘捕137人。（陳浩然攝）

西九龍總區刑事部鍾雅倫警司表示，西九龍總區刑事部由今年七月開始展開代號為「速捷」的臥底執法行動，派臥底探員滲入區內多個非法賭博場所。經過三個月調查後，警方兩周前展開拘捕行動，截至昨日共搗破9個以賭場式經營、由真人派牌的非法賭博場所，分別位於長沙灣、旺角及油麻地，部分由黑社會操控及經營。警方亦破獲2個詐騙集團及2個販毒集團。

行動中，警方合共拘捕137名本地人士，包括110男27女，年齡介乎16至43歲。其中79人未滿25歲，17人未滿20歲，當中不少是學生，而16歲被捕人士是賭客。被捕人士分別涉及逾200項罪行，包括經營或者協助經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博、販毒、串謀詐騙、自稱三合會會員，以及違反預防及控制疾病條例等等。警方亦檢獲多部電子產品、虛假文件、詐騙得來的銀行信用卡、重約600克大麻、大量賭博工具，以及大批籌碼及現金，總值約400萬港元。

不法份子在社交媒體上招客，以「靚女dealer」吸引年輕賭客。（陳浩然攝）

西九龍總區重案組第五隊案件主管鄺應新高級督察指出，不法分子以各種方式招攬客人，例如招募年輕女子做荷官真人派牌、提供賒數服務及售賣大麻，吸引年青人參與非法賭博。賭客可以使用休息室及享受免費提供的膳食，吸引他們在場內作出長時間賭博。同時，不法分子趁機招募年青人從事搵快錢詐騙活動，利誘年青人用假文件申請信用卡，及向財務公司借貸，其後誘使他們申請破產以逃避債務責任。賭檔內亦有販毒集團售賣毒品予年青人，並招攬年青人販毒。

貴租4000呎單位作賭場 賣大麻吸客

不法分子為降低被警方搗破的機會，透過社交媒體Telegram或WhatsApp招攬年輕客人。客人需要透過中間人預約，或靠熟人介紹及作保薦人，才可入場。

此外，不法分子以高昂租金物色超過4,000呎單位作賭博場所，主要位於工廈、商業大廈及唐樓住宅，並會加裝木門、鋼閘、玻璃門，並設有隔音牆以提高隱蔽性。此外，他們在大門外安裝閉路電視識別賭客，亦會聘請「睇水仔」在附近街道及大廈高處監察。

靚女荷官每晚賺1萬元

警方續指，經營此類賭場的利潤可觀，不法分子向場內賭客抽取佣金，於每一個賭局都抽取5%。部分賭場每日賭額逾50萬港元。據了解，獲聘請的靚女荷官每一晚底薪及小費可賺取1萬元。

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警方又指，西九龍賭場式非法賭博場所有上升趨勢，警方於2020年發現6間，惟今年首九個月已搗破23間，較去年全年大幅上升近3倍。