修樹奪命工傷｜家屬促當局交代調查進度　釐清責任誰屬

今年8月於工作期間殉職的康文署女工曾賽茹（55歲），今（22日）早上11時許正式安葬和合石浩園。事隔2個月，家屬指，至今仍未收到康文署對於事故的調查進度，以及警方修復記錄事發一刻的車Cam片段的進展。



家屬：希望「一切在陽光下進行」

長子劉鎧華接受《香港01》訪問時稱，家屬至今仍未收到康文署對於事故調查進度，而且仍未接獲下次會議時間，因此他希望多個部門能進行內部調查，「一切在陽光下進行」，釐清事發經過，並且公開責任誰屬。

他說，繼上次會議，只是討論過下葬安排。較早前，康文署聲稱肇事車輛後方的政府車輛行車記錄已轉交警方，而署方沒有備份車Cam片段，警方指需時一個月修復相關片段，惟現時至今接近２個月，仍未收到警方回覆。他促請警方盡快交待修復進度，認為有關行車記錄儀片段是屬政府車輛，涉及公眾利益。

對於康文署長劉明光缺席母親的路祭儀式、設靈及下葬，家屬感到失望，批評「嗰嗰喺你自己部門伙記嚟」，形容署長置身事外，令人質疑其承擔責任的態度。

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事發在今年8月18日上午9時許，兩名康文署樹木組技工於西環水街及德輔道西交界路段登上升降台修剪樹木。其間吊臂懷疑機件故障折斷，兩職員隨升降台由約7米高位置急墜4米，猛撼工程車身。55歲女工曾賽茹一度被困於升降台及半空，她陷入昏迷由消防救出，惜送院後不治。另一名46歲姓陳男職員肋骨骨折，送院治理。