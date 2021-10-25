17歲中學男生觀塘校園墮樓　送院搶救

觀塘發生學童墮樓事件，今（25日）上午8時36分，警方接報翠屏路一間中學內，一名少年從高處墮下。救護員趕赴現場將事主送伊利沙伯醫院治理。事主送院時手及面部染血，腰椎、盆骨、右小腿骨折。據悉，墮樓的17歲少年姓盧，就讀新生命教育協會呂郭碧鳳中學中六級，警員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查，相信他從上址一走廊墮下。盧的家人其後趕至醫院了解。



連同今次事件本港於短短一個月內，發生4名學童墮樓案件，情況令人關注。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝教授表示，接連發生學童墮斃案件，而且有年輕化趨勢情況令人擔心，他提醒家長需要留意子女復課後情況，校方要關注學生是否適應校園生活，身心健康比學業成績更為重要。葉又稱，有時事主受不同因素影響，令他們在青春期面對不同的情緒起伏，家長及老師可留意學童有否在社交平台或與同學透露不開心，主動關心他們，從而提供適切的協助，有需要可向校方及社工尋求協助，且及早介入為事主提供援助。

上月29日，天水圍宣道會葉紹蔭紀念小學一名8歲就讀小三的男童於校園內墮樓亡。今月7日，元朗鳳攸東街中華基督教會基元中學，一名16歲讀中五的女學生，在校內墮樓，送院不治。本月19日，一名12歲中學男生在秀茂坪順安邨對開一條行人天橋由高處墮下，送院不治。

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