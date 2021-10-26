美孚綿羊仔捲田螺車底　大窩口錶舖老行尊喪命　遺3子女孻仔僅7歲

美孚今（26日 )午發生奪命交通意外，綿羊仔電單車捲入田螺車車底，六旬鐵騎士頭部重創，當場慘死。據了解，姓鄧66歲男死者紥根於大窩口多年，早年投身鐘錶業，是業內的「老行尊」，並接手父親在大窩口邨經營的錶舖，在區內為人熟悉。事發後街坊皆議論紛紛，對鄧遭逢橫禍感驚訝及可惜。



據了解，死者鄧偉雄居住在大窩口邨。他育有2子1女，長子已出身，女兒正就讀大學，孻仔7歲現讀小二。鄧的胞弟透露，兄長一出身便投身鐘錶行業，後來亦子承父業，繼承父親於1953年在大窩口經營的錶舖，「嚟親大窩口嘅人都識（錶舖）。」、「買賣錶又好，整錶又好，（兄長）都係老行尊」。據他了解，兄長有電單車車牌多年。

鄧弟又指，透過新聞報道及親屬通知後，始知悉兄長因車禍離世，立即趕至錶舖與家屬打點後事。他們目前不清楚意外經過，有待警方調查。死者朋友則指，死者是業內老行尊，曾獲邀開班教授維修鐘錶課程，並估計死者當時駕電單車前往深水埗取鐘錶零件時遇上車禍。

事發於今日（26日）下午2時許，鄧駕駛一輛綿羊仔電單車，途經美孚葵涌道近荔枝角大橋、美孚新邨對開往荃灣方向，與一輛田螺車相撞，綿羊仔則被夾於兩個車輪之間，他倒地重傷不省人事，救護員趕到證實他當場死亡，田螺車駛前約30米始停下。