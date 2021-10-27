天水圍白頭佬疑偷拍裙底　被途人踢爆落荒而逃　昨日被捕

「小姐、小姐，佢偷拍你裙底呀！」清早繁忙上班時間，人流如鯽的巴士站驚現手法熟練的白髮偷拍狂。熱心街坊埋伏拍攝到整個偷拍過程，當場指證白頭佬偷拍，白頭佬心虛隨即落荒而逃。23歲事主曾報警求助，但經過兩個月未有進展，於是在網上大公開變態漢惡行，提醒其他婦女小心。帖文引來廣泛討論，亦有其他受害人聯絡事主，聲稱兩三年前曾被白頭佬偷拍，並初步起底指對方在九龍灣上班。



白頭佬44歲姓周，片段在網上公開後，終於昨日（27日）傍晚在天水圍被捕。他涉嫌破壞公眾體統，現正被扣留調查。據了解他與受害人不相識。



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網上一條偷拍直擊，引起網民熱烈討論。片段在天水圍天頌苑巴士站拍攝，片長約22秒，背景是一條長長的候車人龍，中段一名打扮斯文身穿藍色恤衫、黑色西褲，手挽黑色背囊的白髮中年漢，排在身穿短衣短裙的女子後面。白頭佬原先攬著背囊，再作疑似取物動作，然後將雙手挽着背囊放低在膝前，查看角度後再將背囊前端伸入前方女子裙底。

「小姐、小姐，佢偷拍你裙底呀！」白頭佬以為神不知鬼不覺，卻被一名眼利而醒目的女街坊發現，拍下整個偷拍過程當場踢爆。白頭佬見東窗事發，隨即拔腿就跑。據事主表示事發於今年8月31日，當得知被偷拍時已馬上報警，但經過兩個月未有進展，於是在網上公開片段警惕其他女性，結果收到其他受害人的聯絡，指兩三年前都曾被白頭佬偷拍，並稱相信該男子在九龍灣上班。

警方表示於8月31日接獲一名23歲女子報案，指同日早上在巴士站懷疑被一名男子以手提電話偷拍其裙底。案件交由元朗警區刑事調查隊第八隊接手調查，經過深入調查及情報分析後，警員昨日（26日）傍晚於天水圍拘捕一名44歲姓周本地男子，涉嫌破壞公眾體統。被捕男子現正被扣留調查。

警方指元朗警區人員非常重視案件，重申對於任何遊蕩、破壞公眾體統或風化案件，必定嚴正執法，並將罪犯繩之於法。

熱心街坊追蹤白頭佬成功踢爆

事主指事後「都無再見過呢個男人係我上車嘅車站出現，但相信呢個男人一定係住係附近」，呼籲其他女性多加提防。她亦在網上講述如何發現古怪之處，稱兩個月前「日日朝早搭巴士都發現到好巧合地都係同一個男人排係我後面，我一直都覺得好奇怪，之後每次行緊去搭車都會周圍望下呢個男人會係邊到出黎，但佢永遠都匿埋喺一個我見唔到既位置，去到差唔多到排隊既位就會無啦啦出現，排係我後面。但我一直都見唔到佢對我做左d咩，以為只係巧合，就係咁樣維持左兩個月。」

直到有一日，有一名一起等巴士的女子發現疑似偷拍行為，於是翌日提早出門追蹤白頭佬，如何在事主住所樓下埋伏、等她出來再尾隨、然後排她後面等巴士伺機下手，結果成功目擊整個偷拍過程。她形容白頭佬偷拍技術「聰明」，「排到我後面先會係背囊度攞個cam（攝錄器）出黎，再夾係背囊到，之後再用隻腳頂一頂嚟影裙底。」