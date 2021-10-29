尖沙嘴「老新」與「勝和」混戰　私家車遭數十人狂扑

昨(28日)凌晨4時許，尖沙嘴天文臺道殺聲震天，數十名黑衣漢包圍一輛白色私家車，硬物狂扑車輛的聲音，蠱惑仔起哄叫囂聲，汽車突圍倒後的引擎聲，這場火藥味十足的畫面，源於黑幫「新義安」與「和勝和」人馬互相廝殺，由樓上吧打到街外，警方高層對此大為震怒，部署打擊行動以挫黑幫氣焰。



網上瘋傳三段汽車被人包圍的片段，第一段見到一輛白色私家車遭數十名黑衣漢包圍，部分人更手持硬物狂扑車身，私家車倒後突圍，沿天文台道轉出漆咸道南逃脫。另一條見到大批黑衣漢浩浩蕩蕩走出馬路，包圍私家車，最後一條片則傳出此起彼落的扑車巨響，黑衣漢的叫囂聲，未幾傳出隆隆引擎聲，私家車突圍而去。

數十名大漢包圍一輛私家車狂扑。（網上截圖）

知情人士透露，事發於昨(28日)凌晨4時許，涉及「新義安」頭目「雞康」與「和勝和」頭目「肥馮」的衝突，事緣於肥馮帶同手下到天文台道3樓一間勝和睇場的酒吧捧場，其間雞康人馬踩場，聲稱：「邊個唔歡迎承哥（波波承）啲人」，勝和睇場息事寧人，安撫雞康，雙方一度相安無事，雞康人馬如常在內飲酒消遣。

其後風雲驟變，肥馮與雞康再起衝突，各自吹雞晒馬，結果大打出手，混亂間雞康同告受傷，嘴部被打爆。據悉，警方對兩幫人馬公然鬧事，大表不滿，將採取掃蕩行動，遏止黑幫廝殺。