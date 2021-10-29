海關破歷來最大宗走私案　內河船走私成新趨勢　檢貨12億拘2男女

疫情封關加上新年將至，中國對貴價物品需求殷切，再有走私集團進行大量走私。香港海關偵破一宗有記錄以來最大宗走私案件，高價走私貨涉款12億。海關指，本月（14日）在香港東面水域偵破一宗涉嫌利用內河船走私案件，檢獲一批懷疑走私貨物，包括貴價食材、電子產品、高價值貨品及受管制瀕危物種，估計市值共約12億元。海關人員其後拘捕涉案的一名39歲女子及一名56歲男子，並扣查多個懷疑涉案貨櫃。

+ 1

走私集團與時並進 利用內河船大量走私高價貨

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍指，過去一年，因為疫情關係，陸路運輸嚴重受阻、有不法份子利用漁船、躉船、快艇以「螞蟻搬家」的形式將高價值物品快速走私至中國。香港海關有見及此一直加強執法力度，全力打擊走私活動。又稱走私份子為求出貨，走私手法一直與時並進，其中一個方法是改以內河船走私。她又預料內河船載運大量貨物走私會是一個新趨勢。

+ 1

在海關加強海上巡邏及對內河船走私的關注下，本月（14日）深夜時份，在香港東面水域發現一艘駛往內地方向的可疑內河船，發現當中24個貨櫃，報稱載有俗稱膠粒的「聚丙烯」，惟海量的「聚丙烯」不常見，海關人員逐進行搜查，發現大批懷疑走私物品，其中包括名牌手錶，手袋，化妝品，貴價食材、電子產品及受管制瀕危物種，估計市值共約12億元。海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜指，經人員調查後，發現該24個貨櫃是由一間本地公司運至內地，人員隨即到該公司拘捕涉案的一名39歲女子及一名56歲男子，初步調查顯示女子負責租務，男子則負責運送，不排除更多人被捕。被捕2男女已獲准保釋候查。

中國市場需求大 若成功走私逃避稅款約20億

鄭德喜講述走私貨物指，新年將至，中國市場對貴價食材及名牌商品有強烈的需求，惟因疫情封關關係未能從香港購入，形容不法份子利用這個「黃金檔期」，賺取差價及逃避稅項，企圖走私謀利。走私貨當中有最新型號的電子產品，包括電話、平板電腦、及高階的顯示卡。該些產品在中國皆有殷切的需求。所以犯罪集團為賺取龐大的差價不惜鋌而走險。而走私貸中的受管制瀕危物種則大部分為花旗參及犁頭鰩的魚翅。

漁護署瀕危物種保護主任劉特銓博士在會上稱，其中在市場上俗稱「群翅」的犁頭鰩魚翅，受管制的共有16個品種，分佈於東半球近岸淺水海域，由於牠們受生態環境影響，如填海和環境污染，及因其魚翅價值而受到捕撈。加以本身的生長和繁殖速度緩慢，野外數目在過去數十年間下降8成。

+ 7

本年共偵破81宗海路走私案 緝獲近21億

上月25日，水警女高級督察林婉儀在反走私行動中墮海因公殉職。近期，警方及海關多次進行反走私行動，檢獲大量的走私物品。

10月18日至25日：海關在屯門內河碼頭檢獲約32,000件冒牌及走私貨物，包括運動鞋和皮帶等，估計市值約630萬元。

10月21日：警方於龍鼓灘稔灣徑發現一個懷疑收藏走私快艇搜獲4艘時速可高達50海里的大飛，估計市值大約為400萬元。

10月20日：警方突擊搜查東涌一個懷疑用作儲存走私快艇的私營露天停車場，檢獲7艘大飛及12部舷外引擎，總值約500萬元，並拘捕一名有黑幫背景的17歲男子。

10月3日至5日：警方進行跨部門打擊走私行動，於屯門龍鼓灘一貨櫃場搗破走私集團的凍肉倉庫，搜查逾200個貨櫃，在其中68個凍肉櫃，檢獲共1,700噸懷疑走私凍肉，總值超過5億元。

9月23日：海關聯同水警於龍鼓灘偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲一批市值約2.1億元的懷疑走私物品，包括高價值貨品、貴價食材及受管制瀕危物種。