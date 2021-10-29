5分鐘爆一間　內地人蛇入屋搜掠　涉22宗村屋爆竊案　警拘兩男

元朗區早前有多間村屋被人爆竊，合共損失約190萬元財物。警方調查後前日（27日）展開行動，在天水圍及旺角拘捕兩名男子，涉嫌「入屋犯法」，其中一人更是內地非法入境者。警方指，被捕二人屬有組織的村屋爆竊集團成員，並形容該集團分工仔細，設踩線組及行動組等。而行動組成員主要是身型矮細、敏捷的非法入境者，約5分鐘時間便完成爆竊。



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元朗警區助理指揮官（刑事）連健德署理警司交代案情指，元朗警區刑事部人員早前接獲多宗元朗區村屋爆竊案，經情報蒐集、調查及翻查大量閉路電視片段，最終成功鎖定一個村屋爆竊集團。探員於前日（27日）晚上在天水圍及旺角拘捕兩名男子，分別是32歲姓李本地男子及28歲姓鍾內地非法入境者，二人涉嫌與新界北區多宗村屋爆竊案有關。警方在旺角被捕的男子的藏身單位內，檢獲有一批懷疑是爆竊得來的贓物，當中包括手錶、金飾、多個名牌手袋及約5000元現金等。另外，探員在單位內亦檢獲一批相信用作爆竊的工具。

警方相信這是一個有組織的村屋爆竊集團，涉嫌利用內地非法入境者爆竊，行動分工細緻，每人負責不同工作。經初步調查後，警方相信該集團涉及新界北區至少22宗村屋爆竊案件，合共涉及190萬的財物損失。而單一最大損失的財物為手錶，最貴一隻約50萬港元。

陳養泉高級督察續指，被瓦解的爆竊集團分工仔細，由行動到處理贓物環環相扣。集團主腦首先安排本地人踩線及揀選目標單位，主要以住戶在黃昏時候外出用膳或未放工的單位為目標。其後安排一名本地車手接載行動組到目標單位犯案，行動組由2至3名內地非法入境者組成，他們身型矮細，身手敏捷，善於攀爬，專門負責爆竊。陳養泉形容，行動組每次犯案，約5分鐘時間便完成爆竊。

行動組得手後，會返回自己的藏身地點。警方不排除再有另一組人提供背後支援，包括住宿及處理贓物。警方相信是次行動已成功瓦解一個利用非法入境者爆竊的集團，但案件仍在進行中，不排除有更多人士被捕。

陳慧詩督察強調，入屋犯法屬嚴重罪行，最高可被判14年監禁。陳亦呼籲市民要注意家居保安，不要存放大量財物，亦可考慮安裝高質素的閉路電視，如發現可疑人士，應盡快通知警方。