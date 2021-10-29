青衣食肆9男女無掃「安心出行」被票控　4負責人違抗疫規例收傳票

青衣分區雜項調查隊、特遣隊及軍裝巡邏小隊，聯同食物及環境衞生署人員，今日（29日）下午約1時突擊巡查青衣區內多間餐廳，9名食客未有掃描「安心出行」而被票控，另有4名食肆負責人違反抗疫規例，接收傳票。

其中一間被指是「黃店」的食肆「BEANS」於facebook指因一名食客沒有完整填寫資料，食肆由明天起停晚市14天及只可一枱二人。



行動中，人員發現3間餐廳內的2男7女，年齡介乎21至58歲，未有按照法例規定在進入食肆前掃描「安心出行」二維碼，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）（規例），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外4間餐廳內，1名男負責人及3名女負責人，年齡介乎26至40歲，因沒有確保場內顧客使用手機掃描「安心出行」的二維碼及沒有確保尚未接種新冠病毒預防疫苗的員工持有有效的陰性檢測報告而違反規例，人員已向相關餐廳負責人發出傳票。

其中一間被發現有食客違規的食肆為位於青衣城的「BEANS」 ，食肆於Facebook發文指因「一位客人沒有完整填寫紙仔，有關分店將會由明天起停晚市14天及只可一枱二人。」，提醒食客入座時配合職員，準確填寫表格上各項資料，並寫上標籤「無奈」、「盡在不言中」。

食肆「BEANS」於Facebook發文指警方及食環署人員今午到場巡查。（網上截圖）

警方表示，若有餐飲業務處所違反規例中有關「安心出行」的措施，其負責人將會被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。此外，有關餐飲業務處所須於執法人員發現後的翌日起採取減低傳播風險的相應措施，即在下午6時正至翌日上午4時59分停止提供堂食服務及同坐一桌的人數不得多於兩人，為期14天。