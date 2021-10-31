尖沙咀6食肆酒吧犯禁　警檢控6負責人發16告票

尖沙咀分區雜項調查隊聯同食物環境衛生署人員，昨晚（30日）巡查區內多間食肆、酒吧及派對房間，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。



行動中，人員發現兩間位於河內道的餐廳負責人並沒有確保場內共5男5女（24至41歲），使用手機掃描「安心出行」的二維碼。兩名分別30歲非華裔及31歲姓陳的男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被檢控。人員亦向相關違例顧客發出定額罰款通知書。

其後，人員發現四間酒吧負責人（25至59歲），涉嫌違反酒牌附加持牌條件被警方檢控。當中亦發現場內有三名顧客於禁煙範圍內吸煙，違反吸煙 （公眾衞生）條例，因此警方向相關違例顧客發出定額罰款通知書。人員亦發現其中一間酒吧內有一名47歲男子未能出示疫苗接種紀錄及一名30歲女子未能出示安心出行紀錄，而被發出相關定額罰款通知書。警方票控一名31歲姓陳男負責人沒有確保場內顧客出示接種疫苗紀錄及使用手機掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。