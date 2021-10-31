大埔汀角路單車男落斜自炒　頭盔爆裂滿地鮮血　昏迷送院亡

大埔今午（31日）在短短40分鐘內發生兩宗嚴重單車交通意外，導致一死一昏迷。首宗一名18歲青年於大埔工業邨騎疑似俗稱「死飛車」的 Fixed Gear 單車，疑自炒昏迷。

另一宗則發生於汀角路近大埔東消防局，一名中年男子騎摺疊單車於單車徑落斜時，同樣懷疑失控自炒，他被拋飛墮地，頭部重創昏迷，惜送院搶救無效，證實不治。現場遺下一個損毀的染血頭盔，單車徑上一地鮮血。



▼▼大埔汀角路摺疊單車意外▼▼

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首宗交通意外發生於下午5時12分，一名18歲青年與3名友人騎單車由火炭前往新娘潭，騎至大埔工業邨大景街近鳳凰衛視時，青年懷疑失控自炒，墮地後不斷抽搐，更失去知覺，友人遂報警求助。青年由救護車送院搶救，而現場遺下一部青年當時騎行、疑似俗稱「死飛車」的 Fixed Gear 單車，現場指單車價值約8,000元。

相距近40分鐘，即下午5時52分，大埔汀角路近大埔東消防局發生第二宗涉及單車交通意外。一名年約30至40歲的男子騎着一輛摺疊單車，與朋友及小童共一行5人，經大埔汀角路往沙田方向行駛。



當眾人駛至近大埔東消防局一段落斜單車徑時，男事主疑失控自炒，繼而拋起墮地，頭盔撞至損毀，他頭部嚴重受傷，血流披臉，同行友人見狀報警求助。救護車接報到場，將昏迷男事主送往沙田威爾斯親王醫院搶救，惜證實不治。現場所見，單車徑路面一地鮮地，而事主的頭盔亦染血損毀。事主同行友人在現場協助警方調查，眾人一度傷心落淚。

翻查資料，上址不時發生嚴重交通意外，其中今年4月，一名43歲姓羅女子騎單車沿汀角路單車徑往大埔市中心方向行駛，駛至大埔東消防局對開一段斜路時自炒，她頭部重傷，送院後一度命危。

▼▼大埔工業邨疑似Fixed Gear單車意外▼▼