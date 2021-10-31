大埔新娘潭路三車相撞7人浴血　2死1命危　林寶堅尼變廢鐵

大埔新娘潭路發生一宗2死5傷嚴重奪命車禍，為今日（31日）第4宗有人死亡的交通意外。據了解，兩輛分別豐田及本田私家車晚上在新娘潭路近鹿頸一個彎位，與對面行車線一輛林寶堅尼相撞。林寶堅尼面目全非，猶如廢鐵，司機重傷當場不治。而豐田則反車四輪朝天，司機被困車內陷昏迷，消防救出後送院搶救無效。至於5名傷者中，1人情況危殆，1人傷勢嚴重，其餘3人情況穩定，全部送院治理。警方在現場調查事故原因，不排除有涉事車輛事發時高速越過雙白線試圖過彎，豈料對面線有車迎面而來，最終釀成慘劇。



+ 2

事發於晚上10時許，新娘潭路近鹿頸有3輛私家車相撞，現場消息指，兩輛分別豐田corolla及本田思域私家車沿新娘潭路往沙頭角公路方向而行，高速駛至上址一個落斜左彎。與此同時，一輛黑色林寶堅尼沿對面行車線駛至。據悉，當時有車越過雙白線欲過彎，驚見對面有車迎頭駛至，試圖立即駛回原本的行車線，豈料失去控制，猛然相撞，最終釀成嚴重車禍。



林寶堅尼損毀嚴重仿如廢鐵，豐田更被撞至反轉四輪朝天。此外，現場有另一輛電單車同樣沿新娘潭路往大埔方向而行，遇上三車相撞，懷疑失控自炒，鐵騎士受傷。



據了解，3輛私家車司機被困車內，須由消防員救出，其中2輛私家車的乘客受傷。電單車司機則手腳擦損清醒。



意外導致2死5傷。林寶堅尼司機當場被證實死亡，而豐田男司機重傷昏迷，被送往那打素醫院後搶救無效，證實不治。其餘5名傷者中，一人傷勢嚴重，昏迷不醒，被送往北區醫院後，再被轉送往威爾斯醫院急救，現時情況危殆；另外4名傷者則被送往那打素醫院治理，包括2名私家車乘客及1名電單車司機。