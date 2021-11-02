5人涉假冒安心出行進入境大樓　警要求下「安心回家」程式已移除

警方昨日（1日）拘捕5名男女， 涉使用虛假「安心出行」手機應用程式，試圖進入灣仔入境事務大樓，被捕人包括入境處及審計署職員。灣仔警區重案組經調查後，發現被捕人當中，4人使用了一個假冒「安心出行」、俗稱「安心回家」的手機App，另1人則使用過往曾經到訪入境大樓的「安心出行」手機截圖。5人涉嫌「行使虛假文書」被捕，繼續被扣留調查。警方表示，早前網罪科已採取行動，「安心回家」手機應用程式已被移除。被捕人是在程式被移除前下載。



被捕5人包括4男1女（介乎22至45歲），據悉當中包括一名34歲入境事務主任、一名28歲入境事務助理、一名45歲審計署審查主任、以及一男一女分別28歲和22歲的入境處外判員工。警方指沒證據顯示各人彼此認識，亦沒證據顯示他們之中，有人是負責檢查「安心出行」的人員。

灣仔警區重案組第一隊主管黃長俊今（2日）下午講述案件。案發於昨日上午，警方接獲入境處致電999報案，指在灣仔告士打道入境事務大樓地下，有人疑使用假冒的「安心出行」手機流動應用程式，意圖進入大樓。灣仔警區軍裝人員到場後，經初步調查將5人拘捕。案件其後交由灣仔警區重案組第一隊接手調查。

調查顯示，被捕5人中，有4人懷疑使用同一款假冒「安心出行」的手機App，該款假冒手機App名為「安心回家」，警方相信被捕4人均是在一軟件開發平台網頁，登入該假冒手機App，而他們亦可透過該網頁，安裝一個手機App的圖示（icon）到手機主頁上，從而完全模倣安裝了真正「安心出行」一樣。

警方亦在該假冒手機App的介面上，發現用戶可自行輸入地址資料，以偽造到訪處所的紀錄。黃長俊稱，警方有理由相信該4名被捕人都用此方法，自行輸入不同地址到該假冒手機App當中，扮作已經使用「安心出行」。

至於其餘另一名被捕男子，則在進入入境大樓時刻意避開入境處人員檢查，最終他被截停調查。根據調查，當時該名被捕人涉使用過往到訪入境大樓的「安心出行」手機截圖，模倣在進入大樓前已掃二維碼。

案發時5名被捕人被大樓的入境處人員要求出示到訪紀錄，但被發現無論字體、顏色及設計方面，均與真正「安心出行」的到訪紀錄不同。人員進一步檢查4名使用假冒手機App的被捕人手機，發現返回上一個頁面後可輸入地址，揭發並非真正「安心出行」。而涉使用截圖的被捕人，經人員檢查後除了發現是截圖外，其手機上亦未裝有「安心出行」。

+ 1

警方嚴厲譴責鼓吹下載假冒 不排除作出刑事調查

黃長俊續表示，因應警方網絡安全及科技罪案調查科早前已採取行動，該名假冒手機應用程式已被移除，故昨日案發時該「安心回家」的登入網址已經無效，涉事假冒手機App亦不能從網址中下載，相信涉案4名被捕人是在手機應用程式被移除前下載，故仍可使用該假冒的手機應用程式。至於軟件開發商方面是否有刑責，警方會進一步調查，亦會向律政司索取意見。

黃強調，警方留意到網上有部份討論區，充斥鼓吹下載假冒「安心出行」的手機應用程式的言論，並提供一連串教學。對此警方再次嚴厲譴責，不排除日後作出刑事調查。如果日後市民手機內安裝有「安心回家」程式，是否屬於違法，警方指要視乎用戶有無意圖使用該程式。