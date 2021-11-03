山寨貨充正貨　海關破冒牌波鞋集團　拘三人

海關日前在深圳灣管制站截查一輛貨櫃車，揭發藏有一批懷疑冒牌波鞋服飾，順籐摸瓜下再搗破青衣及荃灣兩貨倉，合共檢獲1100件懷疑冒牌物品，市值約80萬港元，拘捕3男女。海關調查得知，該集團運作約三個月，山寨貨冒充正貨，透過社交平台出售，由於貨物質素參差，來港後需進行加工包裝，以正貨三分二價錢售予買家。



海關版權及商標跨境調查組高級督察李宇翔表示，上周四（28日），一輛貨櫃車從深圳灣管制站入境，海關人員截查時發現一批冒牌波鞋，約值8萬元，拘捕一名61歲男司機。海關深入調查後，分別於上周五（29日）及本周一（1日）突擊搜查青衣及荃灣兩個工廈單位，相信為儲存貨倉及包裝中心，起獲700多件懷疑冒牌波鞋及70多件童裝，總值72萬元，拘捕兩女子（25及35歲）。連串行動共檢獲1100件懷疑冒牌物品，市值約80萬港元。

李宇翔解釋，涉案集團經營約三個月，利用社交平台兜售貨品，由於來貨質素參差，從內地抵港後需進一步修補和包裝，然後透過快遞公司寄給買家，這批山寨貨約以正貨三分二價錢出售。

海關重申，根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線25456182， 或透過專用舉報罪案電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。