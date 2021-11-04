大嶼山貝澳流浪牛跑上行人路衝入學生群　3名學童受傷送院治理

大嶼山貝澳發生流浪牛衝上行人路撞傷多名學生事件。今（4日）早上9時33分，警方接報指大嶼山南嶼南道近貝澳公共停車場，有小學生被公牛撞傷。現場有途經車輛拍攝到事發經過，車CAM影片所見，在貝澳村附近一隻流浪牛突然衝出馬路並跑上行人路上，懷疑追逐另一隻牛，當時在行人路上有一群學生聚集，牛隻突然衝向學生群，造成3名學童受傷。附近學校職員聞訊，紛紛趕至協助，警方及救護員接報到場，將1女2男學童送院治理，其中一名捱撞的8歲的外籍女童，她肚部受傷曾經昏迷，其後回復清醒。



被撞男童受傷倒地。（香港突發事故報料區）

警方表示，今日（4日）早上9時33分，大嶼山南嶼南道近貝澳公共停車場，有兩隻水牛在上址追逐，期間衝入學生群。警員接報到場，經初步調查，相信有兩隻水牛在上址追逐時，撞到1男1女學童，而另外兩名8歲男童、6名學童在閃避期間懷疑跌倒。

其中一名捱撞的8歲的外籍女童，她肚部受傷曾經陷昏迷，其後回復清醒。至於另一名8歲男童胸口傷、另一8歲男童臉及手傷，他們清醒被送往北大嶼山醫院治理。其後，兩名8歲男童被轉送瑪嘉烈醫院治理，至於另外7名學童（4名男童及3名女童，年齡介乎8至9歲）則拒絕送院。

在貝澳照顧流浪牛多年的「牛媽」梁韶華表示，撞傷學童的是一頭約1噸重的老水牛「孤獨精」，牠事發前被兒子「大眼仔」追趕，慌亂之下跑上行人路躲避，其間撞入學生群。事發後該對牛父子情緒已平伏，「孤獨精」留在馬路旁閒逛，而「大眼仔」則走回草地休息。