水警截查5走私船拘2黑幫男　檢1.3億元涷肉

自本周三（3日）起，水警聯同食環署在全港多區進行打擊走私及不安全凍肉的行動，搗破4艘躉船和1艘貨輪，檢獲20個貨櫃，內載有約450噸懷疑不安全凍肉，當中部分船隻更欠奉冷涷設施，引來食品安全隱患，不排除將銷毀整批涷肉。警方亦於大澳海面，檢獲2艘無牌大馬力快艇。行動中，水警拘捕兩名黑幫男。



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水警總區刑事部警司關晉廷表示，不法之徒多數從中型、大型躉船，以螞蟻搬家的方式在海面上搬運涷肉至大馬力快艇上。行動中，水警人員從東區起卸區、機場三跑限制區 、油麻地貨物起卸區發現4艘躉船和1艘貨輪，發現20個載有不安全凍肉的貨櫃，貨量達450噸，價值1億3千萬。警方拘捕2名有三合會背景的本地男子（年齡介乎52至60歲），為躉船負責人和船上工作人員，涉及「走私」及「海上危及他人安全」罪。

關晉廷又說，檢獲貨物種類主要為牛肉、豬肉及內臟，若該批涷肉走私往內地，將產生數倍利潤。而且，檢獲貨船上並無任何冷涷設施，食環署現正檢驗該批涷肉，若發現有食品安全問題，將依照程序處理，有機會銷毀整批涷肉。另外，警方於大嶼山大澳海面，檢獲兩艘無牌大馬力快艇。警方指，走私涷肉亦衍生其他罪行，例如涉黑社會收入，所有被捕人現正扣留當中，不排除稍後拘捕更多人。

近年，海路走私案有上升趨勢。水警總區（刑事）總督察潘以靖指，2019年，警方破獲19宗案件，拘捕27人，檢獲走私貨值6600萬港元。而2020年則破獲41宗，拘捕66人，貨值升至3億6900萬港元。至於今年首10個月，水警破獲48宗海路走私案，拘捕54人，走私貨值升至3億4500萬港元，當中21宗為涷肉走私案。