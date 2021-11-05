果子狸誤闖律政中心辦公室爬牆追逐　職員﹕嘩！動物園呀？

果子狸誤闖律政中心寫字樓，職員圍觀驚叫﹕「動物園呀？」。網上流傳兩段影片，片中可見有兩頭疑似果子狸闖入一個寫字樓內，其中一頭以利爪抓住牆身一幅告示板，定住身體數秒後，靈敏地翻身一躍而下，跳上辦公桌的隔板，有職員高呼﹕「嘩！佢啲爪好利喎！」旁邊的人立即著其小心。亦有影片可見果子狸狀似想要推門逃出寫字樓，結果墮下至地上，隨即與同伴急步逃離現場，職員直言﹕「嘩！動物園呀呢度？點搞呀！」。據了解，上址為中環下亞厘畢道18號律政中心。

律政司發言人回覆指，今日（11月5日）下午，有兩頭果子狸誤進律政中心辦公室範圍。在通知漁農自然護理署（漁護署）後，該兩頭果子狸已被漁護署營救並送離律政中心。



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過去亦曾有果子狸在港島市區出沒，去年2月上環東華醫院職員於梯間發現一隻「不似貓、不似狗」的動物，人員接報到場，發現一頭約1.5呎長，重約10磅的懷疑果子貍。該隻懷疑果子貍其後由漁護署人員帶走。

根據漁農自然護理署的資料，果子狸屬哺乳類動物，是體型較大及長的靈貓科動物（體長50-76厘米）。尾較長，但短於其體長，基部有麝香腺。眼緣有黑班，頰及前額有白紋，又名「白鼻心」。而體背呈淺至深棕色，腹面毛色較淡。果子狸為夜行性動物，行蹤隱秘，對人類刻意躲避。

根據香港法例，果子狸受野生動物保護條例第170章保護，禁止捕獵，任何人如干犯法例，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及入獄1年。