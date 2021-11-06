珍惜生命｜港鐵旺角東站老翁墮軌亡　列車服務一度受阻

今日（6日）早上8時6分，港鐵發言人指，有人在旺角東站往羅湖 / 落馬洲方向月台，在列車進站時進入路軌範圍。救援人員到場營救，該名74歲老翁證實當場死亡，月台遺有相信屬於死者的手杖及其個人物品。事發時，來往紅磡至九龍塘站服務一度暫停，至早上約9時15分東鐵綫列車服務陸續回復正常。



警方表示，該名74歲老翁墮軌。警員接報到場，男事主由消防救出，他當場證實死亡。警員調查後，懷疑老翁曾從上址一月台跳落路軌，案件列自殺。其後，警方於男事主的住所檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，老翁有身體病紀錄。

港鐵發言人指，今日（6日）上午約8時，東鐵綫一列往上水站方向列車在進入旺角東站月台期間，車長見到有乘客由月台進入路軌範圍，即時停車。當時，月台上職員亦即時按動緊急掣，防止其他列車進出車站。車站立即派員到場處理，並聯絡車務控制中心通知警察及消防。

事件處理期間，東鐵綫列車服務需要作出調整，來往紅磡至九龍塘站服務暫停，而來往九龍塘至上水站則維持6至8分鐘一班車。其後，救援人員將一名男乘客抬離現場。約上午9時15分，事件處理好，東鐵綫列車服務陸續回復正常。根據車站閉路電視錄影片段顯示，事發時該乘客自行進入路軌範圍。

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