移民潮｜寵物機位爭崩頭　主人組團包私人飛機　移民顧問生意激增

近年香港政局急速變化，部份港人萌生去意，因而掀起新一波移民潮，惟不少移民家庭都養有寵物，有些主人亦決心帶同心愛的寵物遠走他方。寵物移民公司在移民潮下，生意額顯著增長，有公司今年首半年已為逾百隻寵物辦理移民事宜，並估計未來一兩年或通關後需求仍然強勁。業界人士表示，現時寵物機位緊張，有寵物主人不惜豪擲千金，組團預訂私人飛機機位，只為早日與寵物團聚。而今年首7個月，漁農自然護理署已簽發 6,985 宗動物健康證明書，接近 2020年全年總數7,254 宗。



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從事寵物移民服務已20年的Pet Movers負責人劉宇霆表示，近兩年香港正掀起一股移民潮，連帶寵物移民的數字亦逐漸上升。劉指，自2019年起公司接獲相關查詢的數字激增，整體生意額也有4至5成升幅，反映不少移民家庭均想帶同心愛的寵物遠走他方。今年首半年，他的公司更成功為過百隻寵物辦理移民手續，協助主人與寵物團聚，預計未來一兩年需求仍然強勁。

劉宇霆稱，現時各國對寵物入境均有不同的限制，以寵物狗移民為例，一般要領有香港狗牌及晶片，以及接受狂犬病疫苗注射。寵物狗出發前亦要到獸醫診所檢查身體，以領取健康證明文件。部份國家如澳洲、日本及台灣等，主人更需要提交狗隻的驗血報告。

民航機一卡板僅運送8至10隻動物

不過，劉直言現在要運送寵物到外地，殊不容易，因為寵物機位難求。他解釋，這一波移民潮恰巧碰上了新冠疫情，導致世界各國加強入境管制。全球航班因而銳減，機位變得緊張。他續說，並非所有航空公司都肯接載寵物，即使願意運送動物的航空公司，每班機也只能運載一個卡板寵物，即大約8至10隻動物（視乎寵物的體積）。

每班機也只能運載一個卡板寵物，即大約8至10隻動物。（Pet Movers facebook專片圖片）

寵物機位有限的情況下，機票價格自然水漲船高，然而有意移民的家庭數量不少，預訂機位依然困難重重。而熱門移民國家如歐美、日本、澳洲、台灣等，部份更需要提早數個月至一年時間預訂寵物機位，劉建議主人應及早計劃。

劉宇霆指，整個寵物移民計劃除了事前辦理出入境文件、健康證明及預訂機位等，有時要根據主人的要求，為寵物尋找寵物酒店或短暫照顧寵物等。近兩年疫情肆虐下，各國出入境及檢疫程序時有變化，他亦經常與國際寵物和動物運輸組織（IPATA）及動物運輸協會（ATA）的會員溝通，了解最新的移民資訊。他提醒，疫情期間有些國家因應防疫要求，手續所需時間較以往長，寵物或要安排入住隔離中心，因此寵物移民的費用難免相應增加，主人要有心理準備。

20至30萬港元預訂私人飛機機位

然而，有些主人為求盡快與寵物團聚，不惜豪擲千金。劉說道：「（客人）真係任何途徑都會考慮。」他舉例指，如美國直航機的寵物機位少，有人會選擇歐洲航班轉機再飛美國，甚至有人會水陸兩路並用等。再誇張一點，有顧客為求令寵物舒適地乘搭飛機，甚至斥資20至30萬港元預訂私人飛機的機位。他直言：「佢哋真係願意付出架。」兩年來，劉亦不時為客人組團包私人飛機辦理寵物移民。

港人視寵物為家庭成員 小動物也移民

劉形容，寵物移民數字上升的原因是港人看待寵物的觀念有所轉變，不再當寵物是玩物，而是把寵物視作家庭成員。他表示，除了寵物貓狗外，不少人亦會安排鸚鵡、青蛙、蜥蝪、兔仔等移民，儘管這類小動物在寵物店售價不高，但移民費用動輒數萬元。他笑言：「多咗人鍾意寵物，唔會咁輕易想遺棄架」。

今年首7個月 漁護署簽發證明書已近去年總數

現時寵物移民或出口前必須持有由漁農自然護理署簽發的動物健康證明書，漁護署於2019年及2020年分別簽發了 7,488 及 7,254 宗證明書；而2021年僅首7個月，漁護署則已簽發了 6,985 宗證明書，接近過去兩年的全年總數，反映寵物移民的趨勢有所上升。