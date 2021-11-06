長沙灣一對欠債夫婦企圖攬子燒炭自殺，涉嫌企圖謀殺被捕。據了解，該對30餘歲的夫婦育有一對分別6歲及2歲的兒子，兩人欠下數百萬元的債務，無力償還，其家人今日（6日）登門了解債務問題，其間有人自揭一夜間三度攬子燒炭，惟因幼子在沉睡間被濃煙嗆醒，故突然回心轉意，自行撲熄炭火。警方接報調查後，以涉嫌企圖謀殺拘捕該對夫婦，兩子則清醒由救護車送院。深水埗警區重案組現正調查案件。



便衣探員於現場檢走證物。（王譯揚攝）

該對被捕夫婦分別為姓黃39歲男子及姓鄭33歲女子，據悉兩人結婚多年，育有一對分別6歲及2歲的兒子，一家四口居於長沙灣居屋凱樂苑A座一單位。據了解，夫婦拖欠數百萬元的債務，遲遲未還清。



事發於今日（6日）中午12時許，夫婦的親戚上門向兩人了解債務問題，其間有人報稱一夜間曾三度嘗試攬子燒炭輕生，但已入睡的一對兒子因濃煙嗆鼻而醒來，咳嗽不已，夫婦遂將炭火撲熄，幸未有釀成命案。警方經調查後，拘捕該對夫婦涉嫌企圖謀殺，而兩名小童被送往明愛醫院檢查。案件現列作企圖自殺及企圖謀殺處理。傍晚6時許，多名探員在單位調查後離開。

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