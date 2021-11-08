藍田光頭漢迎面衝向私家車　惹「碰瓷黨」疑雲

藍田出現「碰瓷黨」？網上流傳一段車Cam短片，顯示昨日（7日）下午一輛私家車沿藍田德田街行駛期間，一名光頭男子突然從馬路中間走出，衝向私家車車頭；幸私家車司機見狀及時停車，未有撞及對方。光頭男子見車輛煞停，自己也收步停下站在車頭前。



涉事車Cam片於今日（8日）下午在網上廣傳，片長只有約9秒鐘，上載片段的網民留言稱：「呢排做咩咁多碰瓷？」從片段顯示的時間所見，事發於昨午約2時42分，一輛私家車沿德田街往啟田道方向行駛，其間一名身穿藍色短袖上衣的光頭男子，突然從分隔來回行車線的馬路中間，迎面直衝向私家車車頭。

當時光頭男子手持紙袋，雙手護在胸前，疑似作出「碰瓷」動作。幸私家車車速不高，司機亦早已見狀，預早煞車停下，未有撞及光頭男子。光頭男子未跑到車頭，私家車已停下，他只得收步停下，站在私家車車頭前，至此車Cam片結束。有網民留言直斥光頭男子「害己害人」，亦有網民揶揄光頭漢稱：「阿伯又幾上鏡」、「落車捉住佢報警嘛」。

據知涉事私家車司機事後未有報警，惟警方稱，昨午2時52分接獲一名紅色小巴司機報案，指一名男子突然從德田街衝出馬路。事件中無人受傷，案件列作交通投訴處理，暫時未有人被捕。

警方其後補充指，留意到有關網上片段，觀塘警區人員展開調查，於今晚8時在觀塘區發現涉事的52歲本地男子。警方為確保該名男子及公眾安全，已將他送往聯合醫院進行觀察，相信事件不涉及刑事成分，案件列作發現精神紊亂人士處理。警方又稱，不會縱容任何危險行為，大眾發現有關情況，盡快通知警方及提供資料以供調查。

麗港城21歲「碰瓷黨」落網

上月24日晚上8時許，觀塘發生同類「碰瓷」事件。一輛汽車沿麗港城茶果嶺道右轉茜發道時，突然有一名白衣男子由行人路衝出馬路，飛撲衝向私家車並起跳「趴」上車頭。惟司機立即煞停車輛未撞及對方，涉事男子見事敗轉身返回行人路逃去。警方事後留意到網上流傳涉事短片，觀塘警區在涉事司機協助下，經調查後以涉嫌企圖欺詐拘捕一名21歲中國籍無業男子。