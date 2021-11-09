32歲女「算命師」涉虛報獲政府認證　每小時收1600元　被海關拘捕

本港近年潮興的「人類設計（Human Design）」命理學，吸引不少情男愛女靠這門西洋算命尋找理想伴侶，但算命行業良莠不齊，今年6月海關接獲投訴，有女算命師報稱擁有官方認可的「人類設計」學歷，每小時服務收取1600元，懷疑假學歷真騙財，海關今晨「放蛇」預約算命，在觀塘將涉案女算命師拘捕。



被捕32歲女子，租住觀塘一工業大廈劏房單位見客，她報稱獲得香港學術及職業資歷評審局審批的「人類設計（Human Design）」專業資格，提供命理批算服務，每半小時收費800元，一小時1600元。今年6月，海關收到舉報，指控該女子虛報學歷欺騙客人，於是展開調查，海關人員遂向香港學術及職業資歷評審局查詢，證實沒有相關資歷的審批。

海關今晨派員喬裝客人，到其觀塘辦公室算命，時機成熟後表明身份，她涉嫌違反商品說明條例被拘捕。海關版權及商標調查科高級貿易管制主任周健知強調，「人類設計」在本港不存在官方認可資格，消費者小心受騙，應光顧信譽良好的店戶，如果對商戶作出的聲稱例如學術資格有疑問的話，應該先作出查詢，若懷疑違反商品說明條例，立即向海關舉報。

「人類設計」內容龐雜 包含易經和印度脈輪等

⼈類設計是拉．烏魯．胡 Ra Uru Hu 於1987 年創⽴的新興學說，將現代先進的遺傳基因科學，結合了古今中外的智慧，集⼤成並以精確的⽅式呈現，給每個⼈呈現出⽣以來最原本的出廠設定。⼈類設計圖的創造出自成一派別的曼陀羅全息圖，其主要要素與原理包括了微中⼦、易經、印度脈輪、遺傳基因、猶太卡巴拉 (⽣命樹) 、占星學等等。