秀茂坪Tesla衝斑馬線險撞拐杖老伯　警方拘捕51歲男司機危險駕駛

一輛Tesla私家車駛經秀茂坪秀明道斑馬線，無視正在橫過馬路的持拐杖老伯，竟高速駛過，幸好老伯及時止步沒有受傷，有關片段昨日（10日）開始在網上流傳，不少網民直斥司機行為不當。警方表示，今日（11日）上午，東九龍交通部人員在屯門區拘捕一名51歲姓陳男司機，他涉嫌危險駕駛，正被扣留調查，而涉案車輛亦被扣留檢驗。



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司機無視斑馬線行人「掂行掂過」 老伯怒揮拐杖洩憤

根據網上流傳的車cam，事發地點在秀明道往秀茂坪商場之間的一條斑馬線，一名持拐杖老伯打算橫過斑馬線，在他行至斑馬線的一半時，有一輛Tesla私家車朝秀茂坪商場方向駛至，司機見斑馬線上有人，竟然「掂行掂過」加速駛過斑馬線，幾乎撞倒老伯。老伯見狀，氣得揮動手上的拐杖，向涉事私家車示意不滿。上傳車cam的片主其後亦留言表示已經報警。

（陳樹渠／的士司機資訊網 Taxi）

警方表示，留意到網上流傳片段，指昨日（10日）上午約10時30分有一名長者手持拐杖使用斑馬線橫過秀明道時，一輛私家車未有停車並高速駛過，事件中沒有人受傷。東九龍交通部人員接手調查，並於今日（11日）上午在屯門區拘捕一名51歲姓陳男司機，涉嫌危險駕駛，現正被扣留調查，而涉案車輛亦被扣留檢驗。

警方重申，上述行為嚴重危害其他道路使用者的安全。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及停牌至少6個月。警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

根據道路交通( 交通管制 )規例第374G章第31條，在斑馬線上的每一名行人，當在斑馬線上時，較任何車輛享有優先權；如車輛或其任何部份駛至斑馬線或在斑馬線上之前，行人已在該斑馬線上，則該車輛的司機須讓該行人先行。