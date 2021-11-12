政府部門突搜Chickeeduck天后分店　勒令移走劉曉波銅像

食環署今（12日）聯同警方、地政總署等部門前往Chickeeduck天后興發街分店搜查，指店舖前的劉曉波銅像、雙人座椅、可拆式樓梯阻礙街道，要求他們於下周一（15日）前移除。老闆周小龍認為事件屬打壓的一部分，門口前的樓梯一直存在，明言會「據理力爭」，希望署方解釋為何突然執法。



+ 2

今（12日）下午約3時，警方聯同食環署等部門合共10多人，前往天后興發街56號Chickeeduck 藝術生活百貨店搜查。人員發出通告，指接獲市民投訴，店舖於街道上擺放阻礙物造成阻街，非法佔用未批租土地，要求他們於下周一（15日）前移走擺放在門前的一尊劉曉波銅像、座椅，以及樓梯。據悉，該尊劉曉波銅像3個月前由社民連送贈。

食環署人員又向清風街附近5間店舖發出通告，要求他們移走店舖前的樓梯，以及放置街道上的貨物。受影響的汽車配件店東主表示，以往一直相安無事，不明白為何突然執法，署方要求移走車軚。現場所見，這條街道的店舖地台較高，所有商舖都在門前設置樓梯，方便客人上落。

老闆周小龍經員工通知後，趕至分店了解事件 。他表示，早幾日已有軍裝警員到店舖前拍攝。他指門前樓梯於一年前租舖時已設置，並不是由店方興建。而且樓梯為可拆式，可讓出空間予食環署人員清洗街道，因此不明白署方為何突然執法，認為是打壓的一部分，希望署方解釋，又明言會「據理力爭」，與律師商討後，會跟政府相關部門，包括食環署及地政署等交涉。

周小龍續指，署方現時要求在下周一（15日）前要移走樓梯及劉曉波坐像，他說「劉曉波（坐像）我明，佢哋可能唔鐘意佢太有型」，不過認為當局要求倉促，店舖圖則原本在另一門口設有樓梯，惟需要移走玻璃櫥窗，才能安裝一條新的樓梯，工程需時，希望署方給予合理時間讓店方移走樓梯，質疑「唔通叫我啲客跳上我舖頭？」

《香港01》已就事件向食環署查詢，獲政府發言人回覆指，政府早前接獲市民投訴，在清風街出現佔用物暨阻礙物，除非法佔用未批租土地外，亦對公眾通道造成阻塞。遂於今日（12日）張貼通告，並要求有關擁有人必須在本月15日屆滿前移走該些物品。政府保留權利，採取適切跟進行動。

翻查資料，該尊劉曉波銅製坐像，於2018年由社民連義工訂造，價值17萬元。雕像為諾貝爾和平獎得主劉曉波翹腳坐在椅子上，右手持一根香煙，以記念劉曉波逝世一周年，坐像簡介「以生命譜寫人權、民主、自由和希望」。