漁護署今起定期捉市區出沒野豬及人道毀滅　研修例擴大禁餵區

近年野豬傷人個案已有上升趨勢，本周二（9日）北角一名警員遭野豬襲擊，令其右小腿咬至見骨。漁護署今日（12日）公布，由今日起將會定期捕捉在市區出沒的野豬，利用麻醉槍捕捉目標，並將捕獲的野豬人道毀滅，又會研究研究修訂《野生動物保護條例》，擴展野生動物禁餵區，禁止人為餵飼野生動物，以減少野豬數目及野豬滋擾。



今日起人道毀滅在市區捕捉的野豬 擴大禁餵區範圍

漁護署表示，為應對日益嚴重的野豬滋擾問題，在保障市民安全的大前提下，今日起將會把在市區出沒的野豬捕捉及人道毀滅。在新策略下漁護署每月都會進行野豬捕捉行動，利用麻醉槍捕捉目標野豬人道毀滅。漁護署會優先處理有大量野豬出沒，及野豬曾傷人或對公眾構成危險的地點。漁護署亦會研究修訂《野生動物保護條例》（170章）以擴展野生動物禁餵區，加大力度，禁止人為餵飼野生動物。

發言人續指，現時野豬滋擾主要由人為餵飼活動引起，漁護署亦正研究修訂《野生動物保護條例》（170章），包括擴大野生動物禁餵區範圍，加強控制餵飼活動，減少吸引野豬於市區出沒的誘因。此外，漁護署亦會加強宣傳及公眾教育，教導市民不要餵飼野豬。

野豬傷人案有上升趨勢 平均每年10宗

近年野豬傷人個案已有上升趨勢，過去10年（2011年11月至2021年10月），共錄得36宗野豬傷人個案，當中超過8成（30宗）於2018至2021年間發生。過去10年間，首7年平均每年只有一宗傷人個案，但近3年平均每年便有10宗傷人個案。

署方補充資料說，2017年底推出捕捉及避孕／搬遷計劃，並在2019年採取多管齊下的策略加強管理野豬。然而，野豬繼續在市區個別地點聚集及覓食，造成嚴重滋擾。部分野豬更習慣在鬧市或馬路上出沒，對公眾及道路使用者構成潛在危險。

署方呼籲，市民在任何情況下都切勿餵飼野豬。野豬並非寵物而是有潛在危險的大型野生動物。餵飼活動會吸引野豬在市區出沒甚至聚集，危及其他市民和對大眾日常生活造成滋擾。

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本周二（9日）北角天后廟道有一頭野豬遊蕩，警員持盾到場處理，起初氣氛平靜。當漁護署人員到場圖捕捉野豬時，野豬突然撲向一名52歲輔警及狂咬亂噬。輔警臀部及右小腿被咬傷，右小腿傷口深可見骨。傷人的野豬則慌不擇路，跳落10米深山坡，最後傷重死亡。