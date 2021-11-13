人道毀滅野豬｜何俊賢籲教育著手倡發狩獵牌　漁護署﹕考慮可行性

市區屢見野豬在街頭流連，周二（9日）更有野豬噬咬男輔警致傷口深可見骨，漁護署昨日（12日）隨即宣布即日起會定期捕捉在市區出沒的野豬，然後作人道毀滅，並考慮擴展野生動物禁餵區。社會對措施意見兩極，有人要求撤回人道毀滅的決定，同時質疑可能會構成濫捕；亦有漁農界人士認為政策未有考慮野豬對郊區居民及農畜業者的影響，提出除了多管齊下外，亦可考慮重啟於2017年起被暫停的野豬狩獵隊，以控制野豬數量。漁護署回覆查詢時表示，認為有關策略並不會造成濫捕情況。另外，署方亦會考慮及評估包括狩獵等其他方法處理野豬的可行性。



+ 1

香港野豬關注組今凌晨發文指堅決反對「人道毀滅」的動物政策，認為2年前署方廢除荷槍實彈的狩獵行動，推行和平理性的「人豬共存」政策，現時卻選擇開倒頭車，令人費解及憤怒。關注組提出6大訴求，包括促請署方立即撤回相關政策，並提出增設觀察期予市民改變餵飼野豬的習慣等建議。幹事黃豪賢昨受訪時則表示，作為愛護動物團體「唔希望去到呢一步」，認為是市民胡亂餵飼的後果，為無可奈何的決定，他亦擔心會出現濫捕情況。

漁農界立法會議員何俊賢則指出，要解決野豬滋擾問題，需要從公民教育、刑責、絕育、狩獵等方面著手。他形容很多人「愛心爆棚」餵飼野豬，令過多野豬進入社區，最終對居民造成滋擾，甚至是傷害市民。漁護署昨提出擴展野生動物禁餵區，何指在禁餵區餵飼任何野生動物，違例者最高可被判罰款一萬元，其他地方則可向餵飼者發出1,500元定額罰款通知書，認為阻嚇性不足，認為應該將前者的刑責擴大至涵蓋全港，屢犯者甚至可考慮判刑。

籲政府處理郊區野豬過量問題 倡發狩獵牌備用

至於漁護署提出市區捕捉野豬及人道毀滅，何俊賢認為政府亦應關注野外的野豬過量繁殖，對郊區居民及本地農畜產業的影響。他指出，過往漁護署在市區捕獲野豬後，會將其遷徙至郊外，最終令郊區野豬數量上升，野豬曾闖入民居、破壞農作物等，亦擔心野豬會帶來非洲豬瘟危及本地豬場。

他表示﹕「郊區野豬政府唔會理，數個農民食晒，個平衡冇做好，野豬成日食農作物影響供應。」認為政府如今採取市區捕捉及人道毀滅，不再放回郊外，有一定作用減少郊區野豬數量，但未必最有效控制繁殖，而且漁護署採取注射藥物人道毀滅，需要投放大量的社會資源，出動十多人捉豬、運送，成本過高，他提出重新向狩獵隊發牌，並開放予社會討論，「發牌只係為將來備用」，以免日後經研究後認為需要重啟狩獵隊時，卻要耗時逾年進行發牌程序。他補充，即使重啟狩獵隊，亦應有很高的門檻，例如需要政府傳召才出動，而不是任由隊員獵殺野豬。

漁護署﹕考慮包括狩獵等方法處理野豬的可行性

漁護署回覆查詢時表示，為應對市區及民居日益嚴重的野豬滋擾問題，會捕捉在市區出沒的野豬，並優先處理有大量野豬出沒，及野豬曾傷人或對公眾構成危險的地點。有關策略並不會造成濫捕情況。 署方會將捕獲野豬注射藥物作人道毀滅。

至於有聲音指希望能重新發出狩獵牌照予狩獵隊，署方會否考慮復牌，以協助抑制野豬數量，漁護署回覆指，署方亦會考慮及評估包括狩獵等其他方法處理野豬的可行性。

▼▼北角野豬襲擊男輔警情況▼▼

+ 5

▼▼男輔警傷勢▼▼