警槍走火｜大圍休班警寓所佩槍走火　無人受傷

大圍發生罕見警槍走火事件，今（14日）中午12時25分，一名休班警員在顯徑顯田街8號嘉田苑B座嘉祺閣寓所，據報不小心觸發扳機導致佩槍走火，無人受傷。警方正調查事故起因。據了解涉事為休班刑偵探員（CID）。《香港01》正就警員24小時佩槍守則向警方查詢。



據悉總區或以上的刑事偵緝探員，下班後仍可選擇佩槍跟身，但需要申請並遵守一連串守則。

過往本港曾有多宗警槍走火事件，過去5年最少發生9宗，但在警員寓所發生實屬罕見。最近一宗走火事件是今年1月23日，一名隸屬九龍城分區的女輔警，在警署內準備為一支左輪配槍退彈時懷疑意外走火，發射一發子彈，擊中其右腳。

再對上一次是2020年5月15日，柴灣警署內有1名輔警在警署槍房取槍後，檢查期間意外走火，大腿被子彈擊中受傷，送往東區醫院治理，傷勢不重。

▼▼近年另外7宗警槍走火事件▼▼



2018年7月17日：黃竹坑警察學院1名男學警，在室外靶場進行射擊訓練期間，將1支左輪配槍放入槍袋時意外走火，意外發射一發子彈，右大腿中彈受傷。

2017年7月1日：屯門警署1名輔警，為左輪手槍佩槍上彈時意外走火，發射一發子彈，事件中無人受傷。

2017年6月8日：新界南總區警察總部1名女CID（刑事偵緝部），在室內練靶場訓練時，點三八左輪手槍佩槍意外走火，射出1發子彈，幸無傷亡。

2017年3月25日：1名軍裝警員在上水警署的入彈及退彈區檢查裝備時，意外走火，無人受傷。

2017年9月14日：田心警署1名25歲軍裝女警，於入彈及退彈區為左輪手槍佩槍上膛後，將槍放回槍袋時懷疑意外走火，發射一發子彈，子彈傷及右大腿。

2016年9月7日：1名隸屬元朗警區的女警，前往大埔新界北總區警察總部進行射擊訓練期間，手持的左輪手槍佩槍疑意外走火，發射1發子彈，無人受傷。

2016年7月2日：1名隸屬反恐特勤隊的男警，於灣仔警察總部當值時，為1支「Glock-17」半自動曲尺手槍退膛期間，佩槍意外走火，發射1發子彈，無人受傷。