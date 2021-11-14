工銀亞洲分行經理被捕　窺準客戶不敢提款　盜洗黑錢戶口170萬元

中國工商銀行（亞洲）有限公司（工銀亞洲）一名分行經理，疑得悉有犯罪分子利用該行多個戶口清洗黑錢，其間這些戶口被執法部門凍結調查，有人窺準戶口持有人是𧶠傀儡戶口協助洗黑錢，客戶不敢提取有關款項，竟將數個曾被凍結的戶口內逾170萬元轉入自己賬戶。警方早前接獲銀行舉報，調查後於上星期五（12日）在葵涌拘捕涉案分行經理。



被捕男子姓黃（59歲），消息稱，黃是工銀亞洲葵涌廣場分行經理，有人以職權之便，得悉該間銀行有多個戶口懷疑涉及清洗黑錢，而有關戶口的持有人懷疑是收錢開傀儡戶口，替犯罪集團進行轉賬。早前多個目標戶口被執法部門凍結調查，但即使調查完畢後這些戶口獲得解凍，相關客戶亦因擔心涉案，或有關款項根本不是自己所有而不敢提款，以致這些款項長期存放於戶口內。

疑犯得悉此況，竟將至少4個這類戶口的存款轉入自己戶口，以為神不知鬼不覺，客戶亦不會查核及追究，殊不知東窗事發，銀行近日翻查有關戶口時發現存款有異，追查轉賬紀錄，發現有人把合共逾170萬元存款匯入自己戶口，於是報警處理。

工銀亞洲：會全力配合警方調查

工銀亞洲回覆《香港01》查詢時證實，該行知悉事件並已交由警方處理，並強調該行一直非常重視客戶權益保障，並會全力配合警方調查。

警方表示，於上周二（9日）接獲一銀行舉報，懷疑一名於葵涌區分行工作的職員涉嫌挪用客戶存款，案件列「以欺騙手段取得財產」，由葵青警區重案組接手跟進。經調查後，人員於上周五（12日）在葵青區拘捕一名59歲姓黃男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。他已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到，案件仍在調查中。