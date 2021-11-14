綁架泰達幣投資者「參竇」曝光　門上寫﹕外人不得進入，否則報警

一名39歲全職虛擬貨幣投資者，約買家交易泰達幣時遭「標參」，慘被打斷手腳及禁錮7日。綁匪要脅他向親友籌集3000萬元，更取走其虛擬貨幣戶口密碼，事主終跳窗逃生獲救。雖然家人未有支付贖金，但其戶口內2000萬元巨款恐不保。《香港01》記者前往用作禁錮受害人的大埔南坑村鐵皮屋，發現位置偏僻，屋外放有大量雜物，門上寫有「外來人不得進入，否則報警」，並設有閉路電視監察情況。據悉受害人當日跳窗逃生後，因身負重傷，只能在地上爬行，幸被村民發現及代為通知警方。



+ 2

事主於本月6日被買家帶至九龍灣一工廈的單位後，慘遭數名綁匪毒打，然後兩度轉移參竇。他先被帶至一個不知名貨櫃場禁錮，然後再押至大埔南坑村一間鐵皮屋。記者前往南坑村的藏參地點查看，發現其位置偏僻，門上黑色箱頭筆寫上門牌號碼，以及「私人地方，外來人不得進入，否則報警」的字眼，屋外設有閉路電視，並放置大量雜物。由於圍牆甚高，難以從外窺探牆內情況。

據了解，本月12日，警方接報調查後，估計事主身在南坑村，遂於附近一帶進行部署，並積極尋找事主身處的地點。當日晚上，事主趁兩個看守的綁匪出屋外吸煙，竟負傷從鐵皮屋閣樓跳窗逃生，惟他手腳骨折，只能在地上爬行。據悉事主被途經的村民發現，一問之下始知他遭人綁架，大驚下報警求助。當時在附近埋伏的探員知悉後，立即採取行動，拘捕兩名綁匪及將事主送院治理。

至於事主第一日被禁錮毆打的工廈單位，記者登門查看，發現單位裝有鐵閘及木門，鐵閘的鎖頭相信被警方剪斷，單位門外安裝了閉路電視鏡頭，亦已被警方拆走調查。警方在單位的門上貼上字條，指單位涉及刑事案件。

▼▼參竇內部及綁匪車輛▼▼