虛擬貨幣投資者遭綁架　泰達幣4特性受歡迎　吸引不法分子使用

一名39歲全職虛擬貨幣投資者，本月初約買家交易泰達幣（USDT）時遭「標參」，慘被打斷手腳及禁錮7日。綁匪施行綁架陷阱、位於九龍灣的工業大廈單位，今早仍重門深鎖鐵閘以鐵鏈鎖上，閘上貼有物流公司名字，閘外兩部閉路電視被拆除，閘內玻璃門貼有兩幅「福」字揮春及警察手寫告示，稱「此單位涉及一宗刑事案件」。該工業大廈樓高8層，涉案樓層有24個單位，附近一間物流公司職員表示，聽聞曾有警員在涉事單位內調查。

翻查資料，「泰達幣」（USDT）是現時主流虛擬貨幣之一，具有穩定性及隱密性等特質，吸引不法分子作違法工具，近年發生多宗涉及泰達幣刑事案件。



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翻查資料，「泰達幣」（USDT）是現時主流虛擬貨幣之一，屬於穩定幣，與美元一比一掛鈎，價格較為穩定。一般而言，以法定貨幣直接轉換虛擬貨幣，成本較高；以穩定幣去轉換虛擬貨幣則成本較低，由於省卻兩者之間的中介，手續費較平，故穩定幣成為法定貨幣和虛擬貨幣中間的橋樑。然而虛擬貨幣的特性令它同時淪為不法分子的工具，由於虛擬貨幣交易牽涉發送地址、交易編號及接收地址，然而以上3種資料均由一連串多位字源組成，所以電子錢包的登記人、資金來源及去向等資料，都會被隱藏起來。

「穩定幣」的特性：

1. 穩定性：由於與美元一比一掛鈎，幣值波幅較小，方便儲存及避險

2. 隱密性：電子錢包地址及交易資料是由多位字源組成，極難追蹤身份

3. 機動性：可全天候24小時交易，不受交易時段限制，兌換快捷

4. 轉換性：穩定幣成為法定貨幣和虛擬貨幣的橋樑，方便互換



近年發生多次涉及泰達幣的刑事案件。今年7月8日，海關瓦解一個洗黑錢集團，拘捕4名男子，涉嫌在去年2月至今年5月期間，透過三間空殼公司開設虛擬貨幣交易戶口及銀行帳戶，以頻繁交易加密貨幣「泰達幣」（USDT）及銀行轉帳方式，處理約12億元可疑款項。

此外，今年9月25日早上，2男1女受害人相約3名男「買家」，於尖沙咀彌敦道一間酒店大堂交收虛擬貨幣，其間受害人以手提電腦，將市值約1,200萬元的泰達幣轉予3男後，3男突然逃走。案件列作以欺騙手段取得財產，警方調查後，先後拘捕5名涉案人士。

今年6月15日，一名22歲姓莫男買家攜同200萬元現金到成業街一間商廈辦公室進行交易，其間被人向面部噴射不明液體，並搶去巨款，案件列作行劫案，警方3日後拘捕3名涉案男子，初步調查相信賣家與犯案團伙沒有關係。

今年1月18日，一名一名33歲女賣家，於創業街一辦公室，第四度與同一名「買家」面交泰達幣，以電話過戶45萬個泰達幣予對方，但收取約350萬元現金時，即遭3名持刀、棍大漢搶去現金。警方調查後拘捕4男，並相信有人在逃。

綁架案事發於本月6日，一名39歲全職虛擬貨幣投資者，相約一名網上結識、較早前雙方曾成功交的買家，在九龍灣交易泰達幣，其後被對方藉詞帶至涉案九龍灣一工業大廈單位進行交易，詎料單位內早有買家同黨埋伏，受害人被綁匪以鐵錘鐵凳毆斷手腳，逼供交出銀行戶口及虛擬貨幣交易平台密碼，綁匪更指示他以欠債為由向親友索取3000萬元贖金。受害人親友起疑並報警，未有繳付贖金。

受害人被禁錮7天，其間多次轉換參竇。及至12日晚上，受害人被禁錮在南坑村期間，趁綁匪不察時，自行經鐵皮屋閣樓一個狹窄的小窗戶逃出生天，獲早在附近部署的警方救回，事主重傷現仍留醫治療。警方當晚至昨日拘捕6男1女，包括兩名策劃的主犯，全部人來自黑社會「新義安」，正追緝至少7至8名在逃人士。事主虛擬貨幣戶口有損失，不排除戶口內的2000萬元已遭人轉走。

▼▼南坑村參竇及九龍灣一工業大廈受害人遇襲單位▼▼

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▼▼參竇內部及綁匪車輛▼▼