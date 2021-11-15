天眼直擊｜肥賊扮職員入先達舖　顧客前20秒擸13部iPhone13ProMax

旺角先達廣場手機舖遭獨行肥賊偷走13部iPhone 13 Pro Max，店主損失慘重失16萬元，發布閉路電視片段，希望早日緝拿匪徒。據店主黃先生透露，今午（15日）下午2時許，客人到舖頭出售13部iPhone 13 Pro Max 256GB手機，總金額為16萬元。由於舖頭只有13萬元現款，他將手機放上貨架後，便到另一舖頭取尾款，沒料到離開短短2分鐘，竟有一名肥身材的賊人公然打開舖頭櫃門，在客人面前掃走貨架上的手機，犯案時間僅20秒。黃先生指賊人進入店舖前曾與客人有數句對話，懷疑試圖令客人放下戒心，誘導對方以為自己是職員。



根據閉路電視片段可見，當時一名男顧客站在店外等候黃先生，此時一名戴黑框眼鏡的中年肥漢靠近，他身前孭有一個紅色背囊。他與顧客閒聊兩句後，隨即打開櫃檯門及走入店內，相信正將貨架上的手機一手掃入背囊內。店外顧客雖然曾投以奇怪的眼神，但未有出言阻止，疑誤以為肥漢是職員。短短20秒內，肥漢已擸走13部iPhone 13 Pro Max 256GB手機，然後施施然孭好背囊及離開店舖。

黃先生返回店舖後，仍未發現手機被人偷去，將尾款交予客人後，欲檢查貨物時，始驚覺手機已不翼而飛。他慌忙查看店內的閉路電視，豈料禍不單行，閉路電視竟因無線網絡故障已沒有任何紀錄，輾轉間他終向鄰店取得片段，揭發有賊人公然入店舖盜竊，立即致電報警求助。軍裝警員及刑事調查隊探員其後到場調查，惟賊人已逃去無蹤。

該名男賊人年約35至40歲， 肥胖身材，身高1.75米，案發時身穿灰色上衣、米色背心、黑長褲、黑鞋，並戴黑框眼鏡。黃先生表示，事發前不曾見過該名男子，亦不察覺有任何異樣，坦言近日先達廣場屢爆打鬥事件，治安欠佳，故近日的警覺性有所提高，可惜防不勝防，「對啲行來行去嘅人先好高警覺，但都避無可避。」。

他續指，自己在先達廣場開店逾5年，不曾遇竊，無奈稱﹕「未試過，真係唔知點處理好，唔係3、5000千，係16萬呀。」他形容賊人公然在商場偷竊，肆無忌憚，而且手法純熟，相信分兩、三次便將手機全部放入背囊內。他希望警方早日緝拿賊人歸案。

警方表示，今日下午2時37分，接獲先達廣場一間店舖的店主報案，指在門口擺放13部iPhone，當他去廁所回來後，發現全部被人盜去。案件現列作盜竊處理。