西九龍及沙田法院收可疑粉末信　針對法官張潔宜及裁判官彭亮廷

西九龍裁判法院及沙田裁判法院今晨（16日）在32分鐘內先後有職員報案，指上址收到可疑信件，據悉收信人分別是法官張潔宜及裁判官彭亮廷。經爆炸品處理課初步檢查後，發現兩封信內均附有懷疑已揮發的粉末，相信該些粉末沒有危險成份。兩宗案件俱列作刑事恐嚇，交由深水埗警區重案組及沙田警區重案組跟進。消息指，兩封信內的白色粉末懷疑是哥士的。根據資料，哥士的即是氫氧化鈉，是具有強烈腐蝕性的鹼性物質。



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可疑粉末信 針對法官裁判官兩人

事發於今晨11時17分，西九龍裁判法院一名職員報案，指上址收到可疑粉末信件。消息指，收件人為法官張潔宜，她於上周四（11日）同樣接獲可疑粉末信。據悉，3樓的法院文員今早發現該封可疑信件，打開後發現信件與上次可疑信內容一致，信上寫有粗言穢語，另外一個小信封裝有白色粉末。至早上11時49分，沙田裁判法院亦有職員報案，指發現可疑信件。據悉，收信人為裁判官彭亮廷，而可疑信件內沒有信紙，但亦有一些白色粉末。

西九龍裁判法院的現場所見，警方出動5輛警車，大批警員在場戒備，消防處亦分別派出兩輛消防車及一輛危害物質處理車。法院內42人需要疏散，並向警方登記身份證及電話號碼後方可離開，事件中沒有人受傷。3樓所有法庭亦要關閉，該樓層主要是少年法庭；至於其他樓層則無受影響，法庭繼續審理案件。

兩案中合共逾80人疏散 重案組接手調查

警方稱，今日上午分別接獲長沙灣通州街西九龍裁判法院及沙田宜正里沙田裁判法院的職員報案，均指上址收到一封可疑信件。經爆炸品處理課人員檢查後，發現信內有懷疑已揮發的粉末，相信該些粉末沒有危險成份。人員檢走有關信件作進一步檢驗。經初步調查，兩宗案件皆列作刑事恐嚇，分別交由深水埗警區重案組第二隊及沙田警區重案組第三隊跟進，暫未有人被捕。兩宗事件中，合共有逾80人需要疏散，沒有人受傷。

司法機構下午1時半宣布，因應突發事故，西九龍裁判法院登記處及會計部，以及沙田裁判法院登記處、會計部及執達主任辦事處，已暫停開放，直至另行通知。兩個法院的法庭聆訊及其他法庭服務不受影響。及至下午2時半相關服務重開。

律政司及司法機構回應：高度重視案件 交警方處理

就西九龍及沙田裁判法院接獲可疑粉末恐嚇信件，律政司及司法機構作出收回應指，高度關注司法人員接連收到恐嚇信件，並已將事件交由警方跟進。

律政司稱，香港作為法治社會，絕不姑息恐嚇法官及司法人員的非法惡行。任何人以違法的卑劣手法企圖影響法官審理案件，特區政府必定會嚴肅跟進，將不法之徒繩之於法，保障司法工作妥善執行以及社會安寧。

司法機構強調，任何試圖向法官及司法人員施加不當壓力的行為，均違反法治精神，衝擊司法獨立的原則，應受到嚴厲譴責。

《基本法》清楚訂明，香港特別行政區享有獨立的司法權和終審權。香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉。

司法機構重申，根據司法誓言，法官及司法人員須依法處理案件，確保司法公正，並以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義。因此，法官審理每宗案件時，即使涉及任何富爭議的法例和社會事件，必須無所畏懼，獨立和專業地按照法律和法律原則作出判決，不論判決結果是否受歡迎或受抨擊。如對判決或判刑不滿意，有上訴機制處理。