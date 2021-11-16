三跑承建商被指拖欠逾5000萬元工程費　工人二判機管局大樓抗議

斥資1,415億港元的三跑工程，其中「機場三跑項目—二號客運大樓擴建地基及地牢項目」由承建商禮頓─俊和聯營負責，因合約到期需要「離場」。有工人表示，公司今年7月起開始拖欠二判工程費，合共至少5000萬元，今晨（16日）約50名工人及四間二判公司代表在機管局行政大樓外靜坐抗議，要求機管局替工人出頭，迫使禮頓清還欠款。



50名工人大半為南亞裔人士，今晨帶同標語，「點解工人有汗出冇糧出？」、「機管局置之不理」、「斷糧欺凌，大條道理」，其間多名二判承建商到場，負責裝頂工程的公司代表鄧先生表示，7月起，禮頓開始拖欠工程費，一百萬工程費只給六成，其後越拖越多，二判被迫墊支出糧給工人，壓力爆煲：「佢（禮頓）欠我670萬尾數，再拖落去我哋都捱唔住」，鄧懷疑因禮頓合約到期，禮頓趁即將「離場」拖欠工程費，促請機管局介入，迫使禮頓「埋單」。

分判商代表唐仕鵬曾接觸禮頓，對方歸咎於未收到機管局工程費而拖欠二判，唐表示，粗略估計禮頓拖欠二判合共5000萬元工程費，逾300名工人受影響，他希望機管局作為整個工程的老闆，替他們出頭追討拖欠的工程費。

不過，今早禮頓未有派出代表接見工人，機管局就派出職員到場要求工人離開，及警告工人觸犯局方附例。