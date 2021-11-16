私梟轉陣香港仔避風塘　海關截快艇拘2男　檢$1000萬活龍蝦及海參

海關昨（15日）在香港南面水域進行反走私行動，偵破一宗涉嫌利用快艇走私案件，檢獲約890公斤活龍蝦和約930公斤海參，估計市值約1000萬元，拘捕兩名分別40歲和45歲男子，並扣查一艘安裝有兩個大馬力舷外引擎的快艇。



+ 7

海關有組織罪案調查科聯同港口及海域科，昨晚在香港仔避風塘一帶進行反走私行動，發現一艘沒有亮起航行燈、並配備兩個舷外引擎可疑船隻，初時以慢速駛向避風塘塘口。海關高速截擊艇出動，發現該艘快艇於東博寮海峽對出以時速逾45海浬向邊界高速航行，海關人員隨即表露身份，要求快艇停船接受調查，但對方無理會並加速離開，海關人員展開追截，約10分鐘後截停快艇及登船調查，在快艇上檢獲該批走私貨物及拘捕兩名男子。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，今次走私分子手法有改變。近年走私活動大部分集中在西部水域，走私快艇配備多部舷外引擎，聚集在同一地方，等待海上過貨後高速駛向內地，由於西部水域正進行三跑工程，停泊大量工程船，增加執法難度。但今次走私分子為了逃避執法人員，改在位置西南水域的香港仔避風塘上落貨，並只配兩舷外引擎，相信是「扮平民船隻」，落貨後無即時高速駛離岸邊，反而慢速向塘口駛去，企圖逃避執法人員的監視；此外，涉案快艇載有共77箱貨物，只有半滿，估計為了加速突圍海關船隻的截擊。