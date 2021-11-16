屯門的士自焚　司機及時逃生無受傷

撰文：凌逸德
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今（16日）午1時25分，一輛的士在屯門石排頭路突然自焚，車尾火勢猛烈，大量黑煙冒出，司機棄車逃生，消防到場將火撲熄，初步懷疑機件故障起火，事件中無人受傷。

的士車尾起火冒煙。（網上圖片）
汽車自焚