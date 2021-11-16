25歲Uber外賣車手捱的士撞　多處骨折險死﹕唔知將來條路點行

本月5日（星期五）大角咀發生一宗嚴重交通意外，25歲Uber外賣員何繼枝（阿枝）駕駛電單車，在海泓道近櫻桃街紅燈前停車等候期間，被尾隨一輛的士撞倒，事主慘遭捲入車底被困。阿枝多處骨折，醫生指他的盆骨碎片險插穿大動脈，險些兒喪命。傷者阿枝接受《香港01》訪問時，憶述事發經過心有餘悸。一場意外令他投考海關夢碎，復康之路漫長，對前境感到迷惘。工業傷亡權益會正為阿枝籌募醫療費，希望熱心市民施以援手。



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阿枝表示，現時他全身多處重創骨折，已進行多次手術，骨折地方包括盆骨、胸骨、肩胛骨等。而他的肝臟破裂，肝酵素亦有過高的情況，同時有氣胸情況，令他呼吸困難，說話時亦氣若游絲，而且只能臥床休息。傷者早前由深切治療部轉至骨科病房，目前仍繼續留醫，持續監測身體情況，所幸骨折的肋骨未有插進內臟，否則將不堪設想。他補充，車禍中影響他日後生育問題。

在車禍中，阿枝曾捲入的士車底，被車轆拖行數米，使身上皮外傷中，背部屬最為嚴重。他說，當時馬路路面骯髒，使他背部受細菌感染，現時仍然流膿，需每天服用抗生素。

事主憶述事發經過：依加諗番真喺嚇死

阿枝憶述事發經過，仍然心有餘悸，指自己與死神相當接近，「依家諗番真喺嚇死」。當日下午3時許，他如常工作，接獲訂單準備去送餐，當駛到海泓道近櫻桃街時，交通燈轉為紅燈，他遂於燈位前停車等候。未料到兩至三秒後，他感到一輛車從後高速撞向他，隨即人車分離，他被拋飛後，復遭捲入後車車底，然後再被拖行數米距離。

他又說，被困在車底期間仍有意識，他感覺有東西壓住心口，「我透唔到氣，好似奄奄一息咁，我以為自己唔得。」隔了一會，現場有熱心途人抬起該輛的士，並將他救離車底。醫生後來跟他交代傷勢時指，當時他盆骨碎裂，幸好碎骨沒有𠝹斷大動脈，否則已回天乏術。

投考海關夢碎 對前路迷惘

康復路上遙遙無期，事主坦言，現時不能估計日後所需的醫療費用，亦未能確認還需留醫多久，而雙親已退休，沒有能力負擔昂貴的醫療費用。據知，阿枝為人上進，今年已完成一個文憑課程，準備投考海關，任職外賣車手只是過渡性工作，惟發生今次重大事故。他擔心，身體活動能力不能恢復以前一樣，體能大受影響，日後難以尋找工作，不禁感到絕望，「我都唔知將來條路可以點行？」

提供協助的工業傷亡權益會正為事主籌募捐款（點擊連結），以應付所需醫療費及生活費，盼熱心市民可伸出援手。阿枝續指，事發至今，仍沒收到他任職的公司Uber任何慰問，亦不曾獲任何支援和協助。《香港01》正向Uber查詢，等待回覆。