泰達幣綁架案｜肉參留醫接受24小時保護　警緝4人包括新義安頭目

39歲全職虛擬貨幣投資者本月6日在九龍灣交易泰達幣時遭「標參」，慘被綁匪虐打及禁錮，至第7天他趁綁匪不備成功逃出。警方至今就案件先後拘捕13人，其中3人已落案起訴。消息指，受害人傷勢嚴重，目前仍然留醫及接受警方24小時保護。而警方仍追緝4名在逃人士，包括兩名策劃案件的主謀，分別是將軍澳新義安頭目及當日相約受害人面交的「買家」。



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警方就案件至今合共拘捕11男2女，年齡介乎25至40歲，涉嫌綁架及串謀綁架。其中兩名報稱無業的男子，分別李宗承（25歲）和劉民定（27歲），以及一名報稱運輸工人的31歲男子伍子俊，被控一項「將人強行帶走或禁錮（綁架）罪」，3人早前已於九龍城裁判法院提堂，案件押後至明年1月25日再訊。控方透露案情指，匪徒迫令事主交出虛擬貨幣網上交易平台密碼，並發現及提取戶口內500萬泰達幣（市值約3900萬港元）。

警方的行動仍在繼續，不排除稍後會有更多人被捕。據了解，早前被捕人士在案中有不同角色，包括看守者、車手、租屋等，而仍然在逃的人士有至少4人，包括2名主犯。

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近年時有涉及虛擬貨幣的案件發生。根據警方的資料，今年首9個月，以虛擬貨幣做幌子的騙案高達853宗，損失金額超過3.7億。其中上半年最大損失個案的金額為1.24億元，一名30歲商人獲3名投資顧問介紹一款加密貨幣即將發行，事主遂今年2月至4月期間，分兩次在指定户口入數合共1.24億港元，其後他要求套現時，騙徒消失得無影無蹤。

警方指，屢被用作騙案幌子的虛擬貨幣USDT泰達幣、Bitcoin 比特幣、Ether 以泰幣、Filecoin文件幣、Dogecoin 狗狗幣等，近日更有騙徒利用因應網劇熱潮而生魷魚幣。由於虛擬貨幣的匿名性及跨地域性，不少罪犯利用用虛擬貨幣取代銀行或傳統電匯作為洗黑錢工具。犯罪分子亦會留意受害人在交易平台貼文，例如拍賣網站、討論區等，出售加密貨幣，假扮買家用虛假網上轉賬或空頭支票來支付款項，騙取受害人將加密貨幣轉至騙徒手中，其後受害人發覺自己沒有收到錢，終招致損失。

過往亦有受害人相約買家面對面交易，最終慘被搶劫的情況。今年1月，一名37歲姓李男子登上兩名南亞男子的私家車，到柴灣大潭道山翠苑避車處交收比特幣，其間另一輛私家車駛至，4名南亞男子打開車門並將事主拉落車，搶走360萬元現金，警方事後拘捕7人。同月亦有一名泰達幣女賣家在觀塘一商度單位與買家進行交易，即場將45萬個泰達幣轉予買家，當她收取約350萬港元現金後，遭幾名持刀棍的男子劫去現金及手機。