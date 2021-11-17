專呃貨運司機預支送貨保證金　半年58宗案　29歲機械技工落網

騙徒利用假訂單，專向Lalamove或GOGOX（前稱GoGoVan）的貨運司機，訛稱有接貨人會貨到付款，要求司機預先支付「保證金」。司機不虞有詐付款後，發現並無接貨人接收貨物，結果被騙。警方經調查後，發現今年6月至今九龍區共發生58宗同類案件，並於昨（16日）晚上拘捕一名涉嫌以欺騙手段取得財產的29歲姓楊男子。



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觀塘警區重案組第二隊案件主管督察吳銘鋒今（17日）下午在記者會交代案件。今年6月13日，一名運輸公司Lalamove的司機收到一個送件訂單，要求將一件貨品由油塘運往啟德。司機到油塘與一名男子接洽後，男子向司機訛稱要為貨物代付800元，收貨人收貨時會一併支付貨款及運費。司機信以為真，透過轉數快將800元轉賬予該名男子，當到達收貨地點後，司機找不到收貨人，亦聯絡不上該名男子，於是報案。

調查發現，在6至11月期間，九龍區發生58宗涉及同類手法的案件。受害人均是Lalamove及GoGoVan的運輸司機，騙徒會以廉價貨件或雜物充當貨物，再利用不同藉口，例如要求司機先代付保證金，或傳送一些虛假轉賬截圖予司機，令司機誤信以為收到客人額外支付的費用，從而將差額退還予客人，涉案損失金額達5.7萬元。

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警方透過分析現場閉路電視片段、電話及轉賬紀錄，鎖定一名涉案疑人身份，並於昨晚突擊搜查油塘油麗邨一單位，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名29歲姓楊本地男子，他報稱任職機械技工，正被扣留調查。

案中由於騙徒每次只要求司機支付數百元作為保證金，故容易令司機放下戒心，結果受騙。其中最多損失的一宗案件，涉及2,500元。警方呼籲運輸司機，若遇上同類情況，例如客人要求代付一些金額作保證金，應提高警覺並查問更多詳情，包括運送詳情、寄件者及收貨人資料等，避免墮入騙局。