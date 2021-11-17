水房前坐館「肥啟」九龍灣遇襲　被3刀手家法式狂斬四肢重創命危

九龍灣今（17日）凌晨發生黑幫家法式行刑斬人案，一名中年漢在宏開道與臨利街交界，被3名持刀歹徒襲擊，刀手呈兇後登上一輛私家車逃去。消息稱，遇襲男子為黑幫「水房」前坐館「肥啟」，現場鮮血一地，肥啟被斬手砍腳，右邊膝頭刀傷更深見骨，他重傷倒臥血泊之中，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆，目前在深切治療部留醫。



據了解，遇襲的55歲姓黃傷者，為水房前坐館肥啟，他是水房猛人「業仔」的得力助手。消息稱，案發於今日凌晨1時許，事發前肥啓曾與朋友在牛池灣用膳，之後到九龍灣消遣，當他消遣後落樓準備取車，途至宏開道與臨利街交界時，突然一輛黑色寶馬駛至，3名刀手隨即下車，不由分說衝向肥啟施襲。

肥啟被推跌地上，其間遭行黑幫家法式狂斬約10秒之久，手腳多處中刀，右邊膝蓋中刀更深可見骨。刀手之後登上寶馬逃去。警員接報趕到，經初步調查後將案件列作傷人，由秀茂坪警區刑事調查隊跟進，正追緝涉案兇徒。消息稱，警方正留意事態發展，嚴防黑幫藉詞搞事。

肥啟在江湖中頗出位，他原本跟隨水房元老「高佬發」，其後投向另一水房猛人「業仔」，更成為其頭馬，兩方人馬被視為水房傳統及少壯派，曾引發不少內訌廝殺事件。當中最轟動的是2012年5月，肥啟在深水埗青山道被同門「阿基」等人亂刀狂砍，一名交通警到場向阿基開槍將他轟斃，肥啟身中多刀大難不死。

肥啟早年亦捲入85億元私煙案污點證人徐道仁被殺案，但最終因證據不足，他被裁定串謀謀殺罪名不成立，當庭釋放。至2017年8 月，他又因為涉嫌洗黑錢被警方拘捕。