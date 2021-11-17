水房「肥啟」遇襲片段曝光　兩被推落地斬手砍腳　刀手登寶馬逃逸

「水房」前坐館「肥啟」今（17日）凌晨在九龍灣，被3名持刀歹徒以黑幫家法行刑追斬，致重傷命危。有車cam拍下事發經過，片段所見3名刀手追着肥啟狂斬，他一度倒地爬起身再逃跑，但迅即被刀手追上，3名刀手經過兩輪前後共約10秒，手起刀落專向肥啟四肢揮刀狂斬後，即登上寶馬私家車逃去。



消息稱，事發前肥啓曾與朋友在牛池灣用膳，之後到九龍灣消遣。案發於今日凌晨1時許，當肥啟消遣後落樓準備取車，途至宏開道與臨利街交界時，突然一輛黑色寶馬駛至，3名刀手隨即下車，不由分說衝向肥啟施襲。

從片段所見，當時肥啟正前往取車，突然街頭撲出3名刀手向他追斬，殺聲震天，有人叫「你仲想走」。肥啟一度拔足逃跑，但被3名刀手追及，更被拉倒跌在地上。3名刀手起刀落，不斷揮刀狂斬肥啟四肢，其間肥啟奮力爬起身再逃跑，結果再被刀手追上倒地，斬至重傷。兇徒全程犯案過程不足半分鐘，肥啟被狂斬約10秒之久，最後3名刀手登上一輛黑色寶馬逃去。肥啟跌坐馬路上，高呼救命，有駛經的士見狀停車，司機協助報案求助。

警方表示，於凌晨1時32分接獲途人報案，指一名男子在宏開道與臨利街交界，被另外3名男子以刀襲擊，3名施襲者其後登上一輛私家車逃去。人員接報到場，經初步調查，案件列傷人，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊跟進。55歲姓黃男傷者手腳受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。