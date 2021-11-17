29歲休班警涉駕駛白牌車秘撈　同袍放蛇斷正　與女親屬同被拘控

一名29歲休班男警涉嫌駕駛白牌車載客收費被拘控。警方今年6月「放蛇」喬裝顧客於網上交易平台Carosell租用一部私家車，司機甫抵達目的地收款時，警員隨即表露身份，司機及另一名涉嫌負責聯絡的女子被帶返警署調查。警方調查近5個月及徵詢法律意見後，本月拘控兩人，案件將於明日（18日）提堂。消息指，被捕男警為新界南機動部隊警員，而女被捕人為其親屬。



警竹表示，西九龍總區交通部特遣隊人員6月17日進行代號「破繭」行動，打擊非法使用汽車作出租用途之罪行，派員喬裝顧客透過一手機應用程式租用一部私家車，由長沙灣荔枝角道833號前往大角咀海庭道8號，當車輛抵達目的地時，司機向人員收取1,000元剩餘車資。人員隨即表露身份，29歲男司機涉嫌「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，另一名本地女子涉嫌「招攬他人乘坐以出租或取酬方式載客的車輛」，兩人被帶署調查。警方其後發現該名被捕男子為一名警務人員，而該輛涉案私家車並沒有運輸署發出的客運營業證。

警方徵詢法律意見後，11月4日正式拘捕該兩名男女，其中休班警已被控一項「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」罪及一項「沒有第三者保險而使用車輛」罪，而被捕女子則已被控一項「招攬他人乘坐以出租或取酬方式載客的車輛」罪，案件將於明日（18日）上午在九龍城裁判法院提堂。

警方強調，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。