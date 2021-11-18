港島石排灣道現野豬屍　右後腿有傷痕　行人路遺血迹

今日（18日）早上7時許，警方接獲報案指，港島石排灣道近石排灣道遊樂場有一隻野豬屍體。警員接報到場，發現該隻野豬右後腿有明顯傷痕，公園對開行人路有少許血迹。據報案人指，附近一帶間中有野豬出沒，平時有人會上山餵野豬。警方正調查案件。



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上周北角發生野豬咬傷男輔警事件，其後漁護署宣布將定期捕捉及人道毀滅於市區出沒的野豬。早前漁護署指，為應對市區及民居日益嚴重的野豬滋擾問題，會捕捉在市區出沒的野豬，並優先處理有大量野豬出沒，及野豬曾傷人或對公眾構成危險的地點。有關策略並不會造成濫捕情況，署方會將捕獲野豬注射藥物作人道毀滅。

周四晚上漁護署首出動 深灣道7野豬被麻醉後人道毀滅

周四（17日）晚上，漁護署於香港仔深灣道採取行動，晚上約7時警方以鐵馬圍封深灣道近遊艇俱樂部至乘風航馬路，其後漁護署人員一邊撒下誘餌，另一邊以鐵網包圍野豬。漁護署表示，周四晚上行動中獸醫利用麻醉槍捕獲7隻野豬，並利用藥物注射作人道毀滅。