警搗觀塘賣淫集團拘27人　運作半年　每月營業額達$100萬

觀塘警區昨日（17日）展開「彩雲」拘捕行動，搗破一個區內由黑幫操控的賣淫集團，拘捕27人，包括4名骨幹成員及14名由內地非法入境的性工作者等。警方表示，黑幫趁疫情期間，於觀塘警區開展有組織賣淫活動，在內地招攬性工作者，並提供一條龍服務，收取8000至1.5萬元安排她們來港，並提供抵港住宿、生活日用品及安排她們接客，並以拆帳形式瓜分「肉金」，警方估計該集團每月平均營業額高達100萬元。



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警方自今年8月中主動調查，開展「彩雲」行動， 經過深入調查同情報分析，昨日展開收網行動，拘捕11男16女。被捕人士包括4名介乎25至42歲本地男子，相信為賣淫集團成員，涉嫌依靠他人賣淫的收入為生及協助未獲授權進境者進入香港。4男當中有2人有黑社會背景，其中1人被捕時，警方在其身上檢獲逾4萬元現金，相信是犯罪得益。同日警方拘捕7男2女，介乎25至45歲，涉嫌協助未獲授權進境者留在香港。

此外，警方於區內酒店內拘捕14名內地女子，介乎21歲至42歲，涉嫌未獲入境處處長授權留在香港，及非法入境人士接受僱傭工作及開辦業務。行動中，警方檢獲大量與性交易有關的證物，包括大量避孕套、潤滑劑及即棄毛巾。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

警方相信在疫情期間，不法分子利用內地性工作者跨境賣淫圖利，該賣淫集團早前在內地招攬性工作者，性工作者需要繳付8,000至1.5萬元作偷渡費用，其後於5月至10月分批來港。賣淫集團會為抵港性工作者提供酒店房間及日常用品，並透過不同的社交媒體等招徠，例如Telegram、微訊及WhatsApp等。賣淫集團與性工作者拆帳，賣淫集團亦提供收款及匯款服務。賣淫集團大多使用廉價酒店作為賣淫場所，而每次賣淫活動收費約1,000至1,500元，警方估計該集團每月平均營業額高達100萬元。